Mulher encontrada morta no Carvoeiro, em Lagoa

Uma mulher de 30 e poucos anos foi encontrada morta, na freguesia de Carvoeiro, no concelho de Lagoa. A TVI apurou que a vítima tinha sinais de violência no corpo e que já estava morta há vários dias no interior da moradia.

O alerta foi dado ontem às 15: 20. No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Lagoa e o INEM.

A vítima foi encontrada sem vida esta quarta-feira, ao final do dia, foram os populares que deram o alerta, às autoridades.

O caso começou a ser investigado pela GNR, mas por existirem suspeitas de crime está a ser investigado pela Polícia Judiciária, que já esteve no local a fazer diligências.