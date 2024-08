Agentes da PSP salvam norueguês de 18 anos em Lagos

Elementos do Corpo de Intervenção da PSP de Lisboa encontraram um jovem em estado grave no meio da via pública durante a madrugada desta segunda-feira numa rua de Lagos, no Algarve.

Os agentes, que se encontram a fazer reforço ao policiamento na região, encontraram o jovem de 18 anos e nacionalidade norueguesa caído na via pública.

Ao que a TVI conseguiu apurar, a vítima tinha estado minutos antes a causar distúrbios junto a uma zona de diversão noturna, tendo acabado por ficar ferido numa porta de vidro.

A unidade especial de polícia acabou por dar com o jovem e controlar rapidamente as hemorragias até à chegada das equipas de intervenção médica.

A vítima foi posteriormente transportada pelo INEM em estado grave para o hospital.