Deixa o seu cão ou o se gato lambê-lo? Há algo que deve saber

Regressa a casa depois de um dia de trabalho e o seu cão ou o seu gato cumprimenta-o com uma lambidela? Uma situação que é muito comum para quem convive diariamente com estes animais. Mas será mesmo seguro?

Pode não o ser se for imunodeprimido, diz a médica veterinária Daniela Moreira. Nestes casos, as lambidelas são, como explica, algo a "evitar preventivamente", principalmente na boca e no nariz, as "vias mais comuns de infeção".

Em causa estão pessoas cujo sistema imunitário se encontra debilitado, como quem atravessa sessões de quimioterapia, exemplifica a também diretora clínica da Animavet. “As defesas estão em baixo", nestes casos, e a exposição a bactérias que o animal pode transportar aumenta o risco de contração de doenças.

E se não for imunodeprimido e as suas defesas estiverem ótimas? O cenário altera-se e as recomendações de "cuidado" diminuem. "O risco é menor nas outras pessoas", diz a veterinária Daniela Moreira, clarificando que, apesar de não ser "zero", o perigo de infeções é "diminuto".

Nuno Paixão, veterinário, que garante não ser uma "fatalidade" e acrescenta que "é seguro desde que os animais cumpram as ordens básicas de saúde", pelo que não vê razão para banir o que para muitos já é um hábito. São elas, como refere o especialista, higienizar o animal, desparasitá-lo e manter as vacinas em dia.

Por uma questão de higiene, não deixe ainda de lavar bem as mãos depois de levar os animais num passeio à rua, diz a responsável da Animavet, uma vez que os cães não deixam nada por farejar e com eles podem carregar parasitas ou bactérias.

Nuno Paixão deixa ainda dois alertas. Em primeiro lugar, diz que, se o animal estiver doente, deve excluir-se temporariamente esse "gesto de proximidade". E desaconselha ainda esse tipo de contacto com animais cujo quadro clínico não se conhece, por exemplo, cães com os quais nos cruzamos na rua.

Mas, se são desaconselháveis as lambidelas dos animais a pessoas com problemas imunitários, no reverso da moeda, os dois especialistas garantem que o convívio entre crianças e animais ao longo do crescimento é benéfico para o reforço do sistema imunitário humano.

O que significam lambidelas dos animais?

Normalmente, encaramos uma lambidela de um cão ou de um gato como algo positivo - gostam de nós, sentem-se confortáveis connosco. Mas será mesmo assim?

"Eles lambem por proximidade", confirma o veterinário Nuno Paixão, explicando que faz também parte do seu gosto por explorar. Daniela Moreira, diretora clínica da Animavet, acrescenta que estas lambidelas podem " ser um gesto de carinho e de proximidade".

A veterinária alerta, porém, para a possibilidade desta "manifestação de carinho" funcionar no sentido oposto, em determinadas situações. "Também pode significar que querem espaço e que a pessoa se afaste. Depende sempre do contexto", garante.

A especialista diz que os cães, por exemplo, não gostam de abraços e beijos e esclarece que essa "não é a forma indicada de transmitir afeto, porque é uma invasão do espaço pessoal".