Quantas vezes, no final do jantar, lhe apeteceu levar uma laranja à boca e se conteve? Que vozes ouviu? A do seu pai ou a da sua avó, quais profetas da desgraça, a relembrarem o ditado popular: “Laranja de manhã é ouro, à tarde é prata e à noite mata”?

Mas será que “mata” mesmo? O provérbio, pelo menos, matou a sua vontade de comer esta fruta. Mas a laranja, coitadinha, não tem motivos para ser levada à justiça. Poderia mesmo dizer-se que ela é vítima de uma cabala que se arrasta há demasiado tempo.

Quer comer laranja à noite? Coma, sem receios. “Este é um dos mitos alimentares mais difundidos e perpetuados ao longo de várias gerações, mas não tem qualquer fundamento. A laranja poderá ser ingerida a qualquer refeição”, traça a nutricionista Lilian Barros. E a colega Magda Roma vai no mesmo sentido: “Na verdade, é uma mais valia consumir laranja, não há perigo algum”.

Então, porque é que toda a gente diz para não comer à noite?

O mito até pode estar desfeito na sua cabeça há muito tempo, mas não deixa de pensar nele sempre que esse cenário se coloca. Porque toda a história, quando é repetida à exaustão, parece ganhar contornos de verdade. E a sabedoria popular, por muito popular que seja, tem sempre as suas razões.

Ok, a laranja é um alimento ácido. E isso não cai bem em todos os estômagos: o desconforto pode colocar em causa o descanso noturno.

“A laranja apenas estará contraindicada em casos muito específicos, caso se sinta azia ao consumi-la”, diz Lilian Barros. Também a nutricionista Bárbara Oliveira concretiza que este ditado sobre a laranja deverá “estar relacionado com a sua acidez, que poderá causar alguma azia ou refluxo, podendo ser confundida com dor no peito”.

E da dor do peito à “morte”, naqueles mais hipocondríacos, é um saltinho. A noite fica logo estragada. Assim, se for dado a problemas gástricos, e só neste caso, fica o conselho das especialistas: evite a laranja à noite. Ela pode esperar um bocadinho por si até raiar o novo dia.

A laranja até “mata”: a falta de sono

“Pensa-se que este mito vem da ideia de que o sono possa ser afetado ao ingerir laranjas à noite. Porém, este efeito é variável de pessoa para pessoa e depende da quantidade ingerida”, diz Lilian Barros.

Mas será que a laranja mexe mesmo com o sono? Sim, mas não da maneira como a maioria esperava. É que a laranja, aponta também Magda Roma, pode aumentar “a concentração de melatonina, que tem uma ação reguladora do sono”. Conclusão: “até ajuda na indução do mesmo”.

Rica menina

Mas a melatonina não é a única coisa que a laranja lhe pode trazer. E não precisa de espremê-la para ter acesso a outros nutrientes importantes. Fibra, minerais folato, potássio, água – está tudo lá dentro.

E, não, não nos esquecemos da estrela da companhia: a vitamina C. “Esta vitamina promove a biossíntese de colagénio e determinados neurotransmissores e está envolvida no metabolismo proteico. A vitamina C tem ainda poder antioxidante e a capacidade de regenerar outros antioxidantes, nomeadamente a vitamina E. Para além disso, a vitamina C tem um papel importante no sistema imunitário e promove a absorção do ferro”, descreve Lilian Barros.

Mas quase nos escapava outro aspeto em que as nutricionistas estão todas de acordo: a laranja é pobre em calorias. É caso para dizer que é uma verdadeira destruidora de ditados. É que, não só não mata, como (se for comida com moderação) não engorda.

