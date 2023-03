Quase 120 lares de idosos foram encerrados no ano passado, 22 dos quais “de forma imediata” devido às situações detetadas, revelou esta terça-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

Na comissão parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, Ana Mendes Godinho disse que em 2022 foram fiscalizados 674 lares de idosos, tendo sido “o ano com maior número de ações de fiscalização de sempre”.

Segundo a ministra, no ano passado foram encerrados 117 lares e 22 foram fechados “de forma imediata” devido às situações detetadas.

A governante explicou que estas ações de fiscalização acontecem sem “data marcada” e os lares de idosos não são avisados.

A ministra indicou também que no ano passado foram feitas 7.000 visitas de acompanhamento aos lares para verificação de acompanhamento das situações, sendo ações realizadas em conjunto com a saúde.

Ana Mendes Godinho afirmou que as visitas de acompanhamento permitem com regularidade realizar visitas em conjunto com saúde e segurança social, enquanto as ações de fiscalização “não têm data marcada e não tem hora marcada”

“O meu apelo é que, quando haja indícios, sejamos todos nós sinalizadores de situações”, disse.