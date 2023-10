Este hotel custou mais do que todo o dinheiro que injetámos na TAP

Fontainebleau prepara hotel de 3,7 mil milhões de dólares em Las Vegas

Uma das mais conceituadas empresas hoteleiras dos Estados Unidos está a ultimar uma nova estância de 3,7 mil milhões de dólares em Las Vegas - uma estância que está a ser preparada há 23 anos.

O Fontainebleau Las Vegas será a propriedade irmã do Fontainebleau Miami Beach, um marco amplo e agora icónico que abriu em 1954 e é amplamente considerado como a primeira estância de destino da América.

A abertura do hotel em Las Vegas está prevista para 13 de dezembro em 25 hectares no extremo norte da Las Vegas Strip, essencialmente entre o West Hall do Centro de Convenções de Las Vegas e o Sahara. A sua fachada monolítica e cintilante será visível a partir das curvas mais a norte do percurso da corrida de carros de Fórmula 1 que percorrerá a Cidade do Pecado no próximo mês.

Numa cidade que se orgulha de ser um local de espetáculo, a estreia deste hotel em particular é um grande acontecimento - o Fontainebleau traz um grande reconhecimento de nome e é o primeiro novo resort na Strip desde que o Resorts World abriu em 2021.

O resort com 3.644 quartos também representa o culminar de uma viagem de 23 anos que começou para Jeffrey Soffer, presidente e diretor executivo da Fontainebleau Development, quando adquiriu o terreno em 2000.

A construção do hotel começou em 2007, mas foi interrompida no ano seguinte devido à Grande Recessão. O edifício ficou ali, 70% concluído, durante 12 anos - um gigante de aço que serviu de mote para piadas sobre o desenvolvimento excessivo. Finalmente, uma enxurrada de negócios reacendeu o projeto pouco antes da pandemia. Soffer e a Fontainebleau Development, em parceria com a Koch Real Estate Investments, readquiriram a propriedade em 2021 e avançaram com planos para terminar o que tinham começado.

Uma simulação da suíte Monogram do Fontainebleau Las Vegas mostra alto estilo para os grandes jogadores. Cortesia do Fontainebleau Las Vegas

Suites elegantes para grandes apostadores

Embora todas as estâncias de Las Vegas ofereçam suites topo de gama para os maiores apostadores, as suites topo de gama do Fontainebleau Las Vegas prometem desbloquear um novo nível de elegância, de acordo com um exclusivo obtido pela CNN no início desta semana.

Estas 76 suites - coletivamente designadas por Fontainebleau Fleur de Lis - ocuparão os cinco últimos andares da torre de 67 andares. Considerando que o Fontainebleau Las Vegas é o edifício ocupável mais alto do estado (a Strat Tower é mais alta, mas tecnicamente não é um edifício ocupável), as suites oferecerão vistas impressionantes da Strip e de todo o Las Vegas Valley.

Outras características notáveis em algumas das suites incluem mesas de bilhar, salas de bem-estar e roupa de cama italiana personalizada.

O presidente da Fontainebleau Development, Brett Mufson, afirmou que a coleção Fleur de Lis oferece uma "experiência de seis estrelas" adaptada às preferências individuais, criando uma sensação de lar longe de casa para cada hóspede.

"Orgulhamo-nos de dizer que o Fleur de Lis é uma obra-prima, com significado por detrás de cada pormenor e escolha de design, e mal podemos esperar que os hóspedes descubram o que criámos para eles", disse ele à CNN na semana passada.

As suites do Fleur de Lis variam em tamanho, desde 93 metros quadrados até ao pináculo do luxo: a penthouse de 930 metros quadrados. Concebidos pelo David Collins Studio, que tem sede em Londres, estes espaços apresentam tetos altos, bem como várias referências de design ao Fontainebleau Miami Beach moderno de meados do século original.

Por exemplo, todas as suites - e uma série de outros espaços do resort - ostentam a forma de laço que o arquiteto original Morris Lapidus desenhou para a propriedade da Florida.

"Quando abordámos este projeto, reconhecemos que o design tinha de ser uma referência à localização original, com aspectos incorporados em toda a propriedade, mas tínhamos de criar algo totalmente novo e inesperado para ir ao encontro do momento", afirmou Simon Rawlings, diretor criativo do David Collins Studio. "A história está nos detalhes, com ícones e símbolos incorporados sem esforço no design que representam a história e a personalidade autêntica [da marca]."

Mufson acrescentou que os hóspedes do Fleur de Lis têm acesso a um serviço pessoal de valet e concierge para organizar bilhetes e reservas de jantar, bem como a mordomos que podem ajudar a encontrar as almofadas perfeitas, banheiras de desenho e muito mais.

As tarifas publicadas para as suites Fleur de Lis começam em cinco mil dólares (4730 euros) por noite, enquanto os quartos normais começam em 300 dólares (285 euros) por noite.

Concebidas pelo David Collins Studio, com sede em Londres, as suites têm um design que remete para o Fontainebleau Miami Beach original, moderno, de meados do século. Cortesia: Fontainebleau Las Vegas

Redefinindo alimentos e bebidas

O Fontainebleau Las Vegas também está a adotar uma abordagem não convencional para os seus 36 restaurantes e bares.

O resort fez uma parceria com a Groot Hospitality para trazer a discoteca LIV do Fontainebleau Miami Beach e os restaurantes Komodo e Papi Steak para o deserto (em formatos maiores, perfeitos para Vegas). Outros conceitos da coleção do resort incluem estrelas como os chefes com estrelas Michelin Masa Ito e Kevin Kim, o chefe Evan Funke e os restauradores Alan Yau e David Rodolitz, para citar alguns.

Talvez o mais notável seja o facto de a Cantina Contramar, um restaurante a abrir em 2024, reunir pela primeira vez nos Estados Unidos três das mulheres mais reconhecidas e célebres das comunidades culinárias e criativas mexicanas: a chefe Gabriela Cámara, a arquiteta Frida Escobedo e a fundadora da Tequila Casa Dragones e primeira maestra tequilera, Bertha González Nieves. Numa estreia em Las Vegas, a cantina terá uma sala de degustação Casa Dragones.

Este plano inovador de alimentos e bebidas está certamente a dar nas vistas. Al Mancini, criador do Neon Feast, um guia de restaurantes, disse que o modelo do Fontainebleau pode ser um "divisor de águas" para a cena gastronómica local.

"Ainda não provamos nenhuma comida, mas é especialmente interessante quando um novo operador quer fazer parceria com pessoas que não estão entrincheiradas [na cena gastronômica de Las Vegas]", disse Mancini, que trabalhou como escritor de comida local durante 20 anos antes de lançar o Neon Feast em 2022. "No mínimo, [Fontainebleau] trará restaurantes sofisticados para o extremo norte da Strip, o que beneficiará a todos."

O resort, há muito planeado, deverá abrir em Las Vegas em dezembro. Cortesia: Fontainebleau Las Vegas

Outros destaques

Haverá também outros elementos de destaque no Fontainebleau Las Vegas.

Um exemplo: o Lapis Spa, com 5.100 metros quadrados, projetado pela Lissoni & Partners, com sede em Milão. Inspirado no Lapis Spa do Fontainebleau Miami Beach, a versão de Las Vegas incluirá 44 salas de tratamento, uma gruta de sal purificante, uma sauna de infravermelhos curativa, salas de hidroterapia para homens e mulheres e uma sala sensorial mista com águas curativas comuns.

A iluminação do spa também está programada para imitar a iluminação exterior; aumenta e diminui consoante a hora do dia.

O Fontainebleau Las Vegas também foi notícia por algumas das suas reservas de entretenimento; no início deste mês, a estância anunciou que Post Malone abriria o BleauLive Theater, com 3 800 lugares, com espectáculos a 30 e 31 de dezembro.

Mufson disse que o Fontainebleau irá provavelmente contratar outros artistas para espectáculos mais pequenos e limitados, de dois a oito espectáculos de cada vez - uma notável diferença em relação à tendência das estâncias de Las Vegas que contratam artistas para residências de longa duração, e um regresso aos dias em que o Rat Pack ou Elvis vinham ao Fontainebleau Miami Beach para um ou dois espectáculos de cada vez.

Este pode ser o maior trunfo do Fontainebleau Las Vegas: é um hotel novo com muita história. Numa cidade que celebra o fogo e o brilho, a combinação de sofisticação e substância deve ser uma grande vitória.