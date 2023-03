O avião da Southwest Airlines tinha acabado de sair de Las Vegas em direção a Columbus, em Ohio, nos Estados Unidos, quando o comandante se começou a sentir mal e desmaiou. A bordo estavam 143 passageiros e entre eles um piloto fora de serviço, de outra companhia aérea, que acabaria por se sentar aos comandos do Boeing 737-700 e ajudar a aterrá-lo em segurança.

De acordo com um porta-voz da companhia aérea, em declarações à FOX Business, o incidente aconteceu na quarta-feira, no voo 6013, e a situação foi controlada pelo copiloto e pelo passageiro credenciado.

"O comandante foi retirado do cockpit por não poder desempenhar as suas funções. Um piloto credenciado de outra companhia aérea, que estava a bordo, entrou no cockpit e ajudou nas comunicações por rádio enquanto o nosso copiloto pilotava o avião. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio e assistência", revelou a companhia.

O voo acabaria por inverter o seu curso quando sobrevoava o Utah, aterrando novamente em Las Vegas, uma hora e meia depois de ter levantado voo.

"O voo aterrou em segurança, e uma tripulação de voo alternativa operou o voo para o Aeroporto Internacional John Glenn Columbus. Elogiamos a tripulação pelo seu profissionalismo e apreciamos a paciência e compreensão dos nossos clientes relativamente à situação", esclareceu ainda a Southwest Airlines.

Segundo as comunicações de voo divulgadas pelo AirLive, plataforma online que acompanha a aviação civil, é possível perceber que o comandante foi retirado para a traseira do avião e assistido por uma enfermeira que se encontrava a bordo.

De acordo com o copiloto que aterrou o avião, o comandante "começou a sentir dores de estômago e cerca de cinco minutos depois desmaiou e ficou incapacitado", tendo recuperado os sentidos pouco depois.

À chegada ao aeroporto de Las Vegas, uma ambulância dos serviços de emergência do aeroporto esperava o avião na pista para que o comandante, um homem de 47 anos, fosse levado o mais rapidamente possível para o hospital.