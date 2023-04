Lasse Wellander, guitarrista dos ABBA, morreu na sexta-feira passada, vítima de cancro, informa a imprensa internacional.

O óbito do sueco de 70 anos foi divulgado pela família, que acrescentou que Wellander morreu "rodeado pelos seus entes queridos" depois de a doença ter alastrado. "Eras um músico fantástico e humilde como poucos, mas acima de tudo eras um marido, pai, irmão, tio e avô maravilhoso", lê-se no comunicado da família do guitarrista, divulgado nas redes sociais.

Wellander começou a trabalhar com os ABBA no álbum homónimo da banda sueca, lançado em 1975, tornando-se o guitarrista principal nos álbuns seguintes. Tocou em temas como "Knowing Me, Knowing You", "Thank You for the Music" e "The Winner Takes It All".

A banda sueca partilhou entretanto um tributo ao guitarrista: "Lasse era um querido amigo, um tipo engraçado e um guitarrista soberbo", lê-se no comunicado dos ABBA.

"A importância do seu contributo no estúdio de gravação, bem como o seu trabalho sólido em palco foi imensa. Estamos de luto pela sua morte trágica e prematura e lembramos as suas palavras gentis, o sentido de humor, o sorriso no rosto, o brilhantismo musical do homem que teve um papel integral na história dos ABBA. Sentiremos profundamente a sua falta e ele nunca será esquecido", frisa a declaração de Bjorn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Faltskog e Anni-Frid Lyngstad.

Wellander atuou com os ABBA entre 1975 e 1980 e tocou nas bandas sonoras dos filmes "Mama Mia", de 2008, e da sequela de 2018, "Mamma Mia! Here We Go Again".

Também participou em dois dos álbuns a solo de Agnetha Faltskog e tocou com os ABBA no álbum de regresso de 2021, "Voyage".

Enquanto guitarrista e produtor, está associado a mais de 6.3000 canções da autoria de vários artistas, tendo igualmente assinado vários álbuns a solo.