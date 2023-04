Laura Cravo, mulher do ministro João Galamba e que integra os quadros da CMVM – mas que está atualmente a trabalhar num departamento do Ministério das Finanças, em regime de mobilidade –, pediu para sair da tutela liderada por Fernando Medina.

“A renovação anual para 2023, que a Dra. Laura Cravo já manifestou que pretende que seja a última, está já instruída e em fase de autorização final”, adianta o diretor-geral do Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais do Ministério das Finanças, José Carlos Azevedo Pereira, em comunicado divulgado esta sexta-feira.

A mulher de João Galamba coordena há um ano um departamento no Ministério das Finanças, mas a nomeação nunca foi publicada em Diário da República.

Em vários documentos oficiais, Laura Abreu Cravo surge como coordenadora do Departamento de Serviços Financeiros desde a saída do anterior diretor, e a própria se identifica na sua página de Linkedin como "chefe" ("head", em inglês) deste departamento.



A esposa do Ministro das Infraestruturas e ex-Secretário de Estado da Energia chegou ao cargo em março de 2022 depois da saída do anterior diretor que, ao contrário de Laura Abreu Cravo, teve a respectiva saída e entrada no cargo publicadas em Diário da República.



A ausência de nomeação deixa espantados os especialistas em administração pública consultados pelo Exclusivo da TVI (do grupo da CNN Portugal), que admitem que a falta de publicação em Diário da República contraria aquilo que está previsto na lei e as regras da transparência do Estado.

Na terça-feira, o ministro das Finanças garante que a mulher do ministro das Infraestruturas não foi nomeada pelo Governo para o cargo que desempenha num departamento do Ministério das Finanças. A questão foi levantada pelo deputado do Chega Rui Afonso.

À margem de uma audição sobre a redução do IVA nos bens alimentares, Fernando Medina garantiu que Laura Cravo entrou no Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais (GPEARI) do Ministério das Finanças como muitos outros funcionários públicos: através da mobilidade prevista na Administração Pública, transitando assim do serviço onde estava inicialmente, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

“É a primeira vez que recordo que um político é criticado e invetivado na praça pública por não nomear alguém. A doutora Laura Cravo não foi nomeada pelo Governo, não foi pré-nomeada pelo Governo, não tem nenhuma nomeação à espera de nenhum cargo que dependa do Governo”, afirmou.