Laura Nuttall morreu. Vejam como viveu antes

Laura Nuttall, natural de Lancashire (Reino Unido), estudava Relações Internacionais no King's College de Londres quando soube que tinha um cancro no cérebro. Aconteceu em 2018, aos 19 anos de idade - e os médicos deram-lhe um ano de vida.

"Tinha duas opções: ficar ali sentada e morrer ou fazer alguma coisa para me manter positiva." Escolheu a segunda opção e decidiu cumprir todos os objetivos de vida: em quatro anos conheceu Michelle Obama, saltou de paraquedas, experimentou ser bombeira, conduziu um tanque, correu uma maratona, falou por videochamada com Malala Yousafzai, apresentou a meteorologia na BBC, comandou um navio de guerra. E mais, muito mais.

Pelo meio fez palestras para angariar dinheiro para os seus tratamentos de quimioterapia na Alemanha e quatro operações ao cérebro. Através da sua plataforma como porta-voz de uma associação de combate ao cancro do cérebro, sensibilizou milhares de pessoas para a doença e foi uma inspiração para outros jovens com a patologia. A associação partilhou uma mensagem de condolências nas redes sociais.

We are devastated to share the passing of Laura Nuttall, over 4 years after being diagnosed with a GBM. Her loss is a fierce reminder of why we must move further, faster to find a cure. Read Laura’s inspiring story: https://t.co/9RQ5LyqS9B pic.twitter.com/iMOoYN5YkJ

A mãe anunciou o falecimento da filha na manhã de segunda-feira no Twitter. "Ela era uma força da natureza" e foi "verdadeiramente" a "honra da minha vida ser sua mãe".

I'm heartbroken to share the news that we lost our beautiful Laura in the early hours of this morning.

She was fierce & tenacious to the end & it was truly the honour of my life to be her mum.

We are devastated at the thought of life without our girl, she was a force of nature💔 pic.twitter.com/8nQvIZZ4zh