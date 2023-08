Quantas vezes pode usar pijamas, calças de ganga e outras roupas sem as lavar? Leia o que dizem os especialistas

O número de vezes que é apropriado usar as mesmas peças de roupa sem as lavar parece basear-se mais na cultura popular ou na educação de uma pessoa do que em conselhos profissionais.

A utilizadora do TikTok Allison Delperdang iniciou um aceso debate online quando publicou um vídeo a 10 de janeiro em que dizia que usava o mesmo pijama várias vezes.

"Quando eu era mais nova, os meus pais obrigavam-nos sempre a usar pijama (...) várias noites seguidas porque não estavam sujos, e continuo a fazer isso em adulta", disse. "Preciso de saber se, como adultos, continuamos a fazer isso, ou se devo estar literalmente a tirar a roupa suja todas as noites?"

A resposta - tanto para o pijama como para outras roupas - depende tecnicamente de aspectos pessoais como o nível de transpiração e o estilo de vida, embora para muitas pessoas outros factores mais abstractos possam entrar em jogo, dizem os especialistas.

As nossas crenças sobre a higiene do vestuário são em grande parte "sociais e culturais", afirma o médico Anthony Rossi, dermatologista assistente no Memorial Sloan Kettering Cancer Center, em Nova Iorque, nos EUA, e membro da Academia Americana de Dermatologia. "As pessoas tendem a lavar-se em demasia e a ter uma higiene excessiva, porque, por exemplo na América, temos o luxo de poder fazer tudo isso a toda a hora."

Voltar a vestir a mesma roupa - especialmente em dias consecutivos - está "ligado a evitar a fadiga das decisões, ou seja, vestir a mesma roupa implica menos decisões a tomar e menos stress todas as manhãs", disse Manal Mohammed, professor sénior de microbiologia médica na Universidade de Westminster, em Londres, Inglaterra.

Não saber quando lavar a roupa pode ter consequências em ambos os extremos do espetro. Lavá-las muito raramente pode levar a problemas de pele ou infecções, e lavá-las com demasiada frequência pode danificar a roupa. Esta última situação pode também resultar em lavagens desnecessárias e na sobre-utilizaçao de recursos.

Eis alguns princípios orientadores para o ajudar a determinar quando uma peça de roupa pode ser usada novamente sem ser lavada e quando é altura de a atirar para o cesto da roupa suja.

A regra universal: o que tem de ser lavado

Não existe uma regra rígida e rápida para o número de vezes que se pode voltar a usar a mesma roupa, mas os especialistas dizem que há alguns tipos que devem ser lavados após cada utilização: roupa interior, meias, collants, leggings e roupa de exercício físico. Este conselho também se aplica a qualquer outra peça de roupa com nódoas, suor, odor ou sujidade visível, afirma Mohammed.

Este tipo de roupa está "numa parte do nosso corpo que tem muitas bactérias naturais que vivem no nosso corpo, como o nosso microbioma, (levedura) e bactérias", disse Rossi. "Depois, com as atividades do dia a dia, suamos. Isso gera humidade e um ambiente onde as bactérias podem crescer em excesso".

O crescimento excessivo de bactérias pode levar a infecções, fungos e outros problemas de pele, acrescentou.

Além das bactérias do suor, as roupas usadas nos ginásios ou em ambientes desportivos podem entrar em contacto com bactérias como a Staphylococcus aureus, resultando em infecções comuns em ambientes comunitários e hospitalares. Estas infecções podem tornar-se graves se penetrarem nos tecidos internos ou na corrente sanguínea.

Algumas pessoas podem deixar as suas roupas de treino secar ao ar ou numa máquina de secar, com a intenção de as tornar seguras para usar novamente no dia seguinte. Mas essa abordagem piora a situação, disse Rossi.

"O calor vai fazer com que as bactérias cresçam. Não é suficientemente quente para as esterilizar", afirmou. "É realmente uma lavagem com água e sabão (aquilo que você precisa) - e com água quente, especialmente, porque vai ajudar a soltar o sujo e o sebo, e assim livrar-se das bactérias."

Quando se trata de saber porque não deve usar meias novamente sem as lavar primeiro, saiba que "infeções fúngicas nos pés e dedos dos pés são desenfreadas", disse o dermatologista Jeremy Fenton, diretor médico do Schweiger Dermatology Group em Nova Iorque, e um instrutor clínico de dermatologia no Hospital Mount Sinai. "O interior dos nossos sapatos é o ambiente perfeito para a reprodução de fungos. É quente, húmido e escuro".

Por isso, deve lavar os seus sapatos ou pelo menos as palmilhas numa máquina de lavar pelo menos uma vez por mês, disse Rossi.

Roupa que pode voltar a usar

Para pijamas, vestuário exterior, calças de ganga e outras peças de roupa, o número de vezes que podem ser usados sem lavar baseia-se nos mesmos princípios que para a roupa interior ou para o vestuário de exercício físico.

"No que diz respeito às calças e às camisas, penso que tudo depende do nível de conforto e da transpiração que se tem ao longo do dia", afirma Rossi. "Muitas pessoas usam camisolas interiores. A camisola interior seria algo a lavar, enquanto a camisola de cima não precisa de ser lavada."

Se não usar roupa interior, tem de lavar a roupa antes de a voltar a usar, uma vez que entrou em contacto com a sua pele genital, disse Rossi.

Se costuma tomar banho antes de dormir, usar roupa interior e suar pouco ou nada quando usa pijama, pode usá-lo durante uma semana sem o lavar, dizem os especialistas. Mas se não fizer estas coisas, terá de os lavar sempre.

A roupa exterior - como casacos ou blusões - normalmente não precisa de ser lavada mais do que uma vez por mês, uma vez que não toca na sua pele, disse Rossi. "Se estiver a usá-lo todos os dias, provavelmente (deve lava-lo) de duas em duas semanas", sugeriu.

Se e com que frequência se deve lavar as calças de ganga pode ser um tema quente, uma vez que muitas pessoas querem manter a integridade do tecido, que é normalmente mais rígido e durável do que outros. Se as calças de ganga não estiverem suadas, sujas ou manchadas, não precisam de ser lavadas com frequência, disse Rossi. "Pessoalmente, não lavo as minhas calças de ganga", acrescentou.

Mohammed recomendou a lavagem mensal das calças de ganga, mas reconheceu que isso depende do seu estilo de vida e do ambiente.

"Se alguém me dissesse que usava as calças de ganga durante meses sem as lavar e que não tinha tido quaisquer problemas com a pele ou com o odor, eu não veria qualquer problema", afirmou Fenton.

As perguntas mais importantes que deve fazer a si próprio, dizem os especialistas, ao considerar se deve voltar a usar algo sem lavar são estas: cheira mal? Tenho algum problema de pele, como eczema, uma erupção cutânea ou uma lesão na pele? Está visivelmente sujo? Está suado? Usei roupa interior com isto?

"O ponto principal é que a resposta vai ser muito variável", concluiu Fenton.