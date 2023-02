Era uma noite de expectativas doidas e LeBron James, mais uma vez, cumpriu.

Com um lançamento de médio alcance para o seu 36º ponto da noite contra os Oklahoma City Thunder, James ultrapassou Kareem Abdul-Jabbar e tornou-se o maior marcador de sempre da NBA, quebrando um recorde de 39 anos e acrescentando mais um feito histórico à sua já consagrada carreira.

Depois de a bola ter atravessado a rede, o jogo parou para deixar James saborear o seu momento.

No meio de uma confusão, e de um mar de câmaras, a família de James - a sua mulher, dois filhos e uma filha – entrou no campo para celebrar com ele. O grande Abdul-Jabbar, também presente, entregou depois a bola a James, numa passagem oficial de testemunho. O recorde de pontuação já não mudava de mãos desde que Abdul-Jabbar ultrapassou Wilt Chamberlain, em 1984.

O debate sobre quem é o maior jogador de basquetebol de todos os tempos irá sem dúvida soar indefinidamente, mas James deu mais munições aos adeptos que torcem por ele.

LeBron James cimentou o seu lugar na história da NBA ao tornar-se o maior marcador de todos os tempos da liga - com este lançamento. Ashley Landis/AP

Mesmo para um homem com quatro títulos da NBA e quatro coroas de MVP [jogador mais valioso do ano], a mais recente realização de James está sem dúvida entre as suas maiores conquistas. O que torna o último feito de James ainda mais impressionante é o facto de muitas pessoas, adeptos e especialistas, não crerem sequer que o número de pontos marcados tenha alguma vez sido o seu melhor atributo.

Na vitória dos Lakers sobre os New York Knicks, na semana passada, James ultrapassou Mark Jackson e Steve Nash e subiu ao quarto lugar no ranking de assistências de todos os tempos, sendo agora o único jogador na história da NBA entre os cinco primeiros lugares em ambos os critérios, o de mais pontos e o de mais assistências de todos os tempos.

“Quer dizer, ele tão especial quanto é possível ser-se”, afirmou à CNN a estrela da NBA Joakim Noah, que enfrentou James várias vezes ao longo de 13 anos de carreira. “É um grande jogador”.

“Tivemos muitos momentos competitivos e [para mim] foi sempre sobre como ultrapassar 'aquele tipo'. Houve bons momentos, maus momentos, mas no geral o que ele está a fazer, com a sua idade, 38 anos, e ainda ser capaz de dominar o jogo, e estar tão empenhado no que é preciso para estar no topo, merece muito respeito”.

"O que é inacreditável é que o número de pontos que ele marca nem é provavelmente a sua melhor coisa, sabes, ele é um melhor distribuidor de jogo, é um tipo primeiro-passa. Poder liderar a NBA na pontuação e ser um tipo que primeiro-passa diz muito sobre o seu domínio”.

LeBron James quebra recorde de todos os tempos de mais pontos marcados

James ultrapassou Kareem Abdul-Jabar no número de pontos marcados na carreira na NBA a 7 de fevereiro de 2023, colocando-se no topo da lista dos melhores marcadores

* jogadores ativos. Nota: Total de pontos de James a 7 de fevereiro de 2023. Os totais de alguns jogadores incluem os que foram marcados na hoje defunta American Basketball Association. Fonte: Barketball Reference. Grafismo CNN.

De facto, James tem sido tão dominante em quase todas as outras facetas do jogo, durante a sua carreira de quase 20 épocas, que encontramos o seu nome no top 10 de muitas das estatísticas da NBA.

O jogador de 38 anos ocupa o 10º lugar em número de jogos jogados, o 4º nas assistências, o 9º nos roubos de bola, o 2º nos cestos de campo, o 10º em três pontos e o 4º nos lances livres.

LeBron James no topo da maioria das estatísticas da NBA

Legenda, de cima para baixo: pontos; assistências; lances-livres marcados; pontos por jogo; duplos triplos; cestos de três pontos; roubos de bola; número de jogos; minutos por jogo; ressaltos/recuperação de bola; bloqueios.

Uma prova não só das suas incríveis capacidades como jogador de basquetebol, mas também da sua notável durabilidade, é o facto de James por vezes ainda parecer tão explosivo aos 38 anos de idade e 20 de carreira como quando estava no seu auge.

“Velho como o raio”

Mas talvez nada diga tanto sobre a sua longevidade e a forma como a sua carreira atravessa gerações como o número de duos pai-e-filho contra os quais James jogou.

Num momento cómico captado pelas câmaras de TV da NBA no mês passado, ouve-se o novato dos Houston Rockets Jabari Smith Jr. dizer a James: “Ei, tu jogaste contra o meu pai no teu primeiro jogo da NBA de sempre, em Sacramento”.

“Porque me fazes isto?”, respondeu James. “Sentes-te velho, não sentes?”, riu-se Smith Jr.

Na entrevista pós-jogo, James brincou, dizendo que Smith Jr. o tinha feito sentir-se “velho como o raio”. Apesar de os seus Cleveland Cavaliers terem perdido naquela noite em Sacramento, James ainda marcou 25 pontos, fez seis ressaltos, nove assistências e quatro roubos na sua estreia na NBA.

Andando rapidamente para a frente, no jogo contra os Rockets James marcou 48 pontos, fez nove assistências e oito ressaltos.

Por incrível que pareça, Jabari Smith Jr. e Jabari Smith Sr. são a nona dupla de pai-e-filho que James enfrentou na sua carreira, sendo os outros Kenyon e KJ Martin, Gary Trent Jr. e Sr, Gary Payton Sr. e Gary Payton II, Rick Brunson e Jalen Brunson, Glenn Robinson Jr. e Glen Robinson III, Adrian Griffin Sr. e Jr., Glen Rice Sr. e Jr. e Samaki Walker e Jabari Walker.

Sendo convocado pelos Cleveland Cavaliers diretamente à saída do liceu, James foi talvez o atleta de liceu mais famoso, mais comercializado e mais publicitado na história do desporto.

As táticas de LeBron James para marcar pontos têm mudado ao longo dos anos

Uma comparação de mais de 2.700 lançamentos das épocas de 2003-04 e de 2021-22 mostra que James está menos dependente de tentativas de médio alcance e agora tenta marcar mais para lá da linha dos três pontos e à volta do cesto.

Nota: um punhado de lançamentos a meio do campo foram excluídos da visualização e dos cálculos. Fonte: MBA. Grafismo CNN

Tal foi a excitação em torno de James quando ele jogava no liceu St. Vincent - St. Mary, na sua cidade natal de Akron, no Ohio, que ele assinou um contrato de sete anos, no valor de 90 milhões de dólares, com a Nike a 22 de maio de 2003, antes mesmo de ter jogado um único jogo da NBA.

Os jogos de basquetebol de liceu em que ele jogava estavam sempre lotados e eram regularmente mudados para a arena maior da Universidade de Akron, enquanto alguns eram até exibidos na televisão.

A popularidade de James levou-o à capa da revista Sports Illustrated com apenas 17 anos, juntamente com o famoso cognome “O Escolhido” [no original, “The Chosen One”]. É justo dizer que James viveu à altura disso.

“Demos as chaves de todo o ‘negócio’ a um miúdo de 18 anos, e agora ele tem 38 anos e continua a dominar”, afirmou Kyrie Irving, colega de equipa de James em Cleveland de 2014 a 2017, aos repórteres na semana passada.

A celebração do “silenciador” de LeBron James é uma das suas imagens mais emblemáticas. Rocky Widner/NBAE/Getty Images

“Acho que não devemos ficar surpreendidos. Penso que deveríamos felicitá-lo e celebrá-lo tanto quanto possível. Continuar a gostar dos espetáculos que ele faz, porque não vai ser por muito mais tempo.”

“Uma vez em cada 100 anos vê-se um tipo como este”

Classificar ou não James como o maior jogador de todos os tempos é puramente uma questão de preferência, mas ele está inquestionavelmente entre os dois melhores.

Poucas coisas no basquetebol têm sido consistentemente tão emocionantes ao longo dos anos como ver James ‘conduzir pela pista’, passar pelos defesas e terminar com um afundanço de marca registada tomahawk”.

Ele também fez parte de numerosos momentos icónicos da NBA; o comentário “bloqueado por James” de Mike Breen no Jogo 7 das finais de 2016; a celebração do “silenciador” após uma vitória contra o Golden State em 2014; e a foto de festejo pré-afundamento dele e de Dwyane Wade em 2010.

A lista poderia continuar.

Esta foto de James a afundar depois de uma assistência de Dwyane Wade é uma das mais icónicas na história da NBA. Morry Gash/AP

O legado único de James deixou uma marca indelével nos companheiros de equipa, adversários, marcas e na liga como um todo.

Durante o seu tempo na liga, James jogou pelos Miami Heat – onde ganhou os seus dois primeiros títulos da NBA em 2012 e 2013 -, pelos Los Angeles Lakers e duas vezes pelos Cleveland Cavaliers, onde na segunda etapa obteve o seu maior triunfo, ao levar os Cavs ao troféu Larry O'Brien, depois de ter caído para uma perda sem precedentes de 3-1 nas finais contra os Golden State Warriors em 2016.

“Eu definitivamente vi isto acontecer quando jogámos juntos”, disse Irving, que acertou o lançamento vencedor do campeonato no Jogo 7. “A sua capacidade de se preparar mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, jogo a jogo, dia a dia.”

“Tenho sido citado por dizer que é difícil ser LeBron James, ou qualquer superestrela, ou qualquer indústria de entretenimento, desporto, atletismo ou negócios, porque todos os olhos estão postos em ti. Mas ele tem lidado extremamente bem com isso”.

LeBron James tem mostrado uma notável consistência ao longo da sua carreira

Os pontos totais de James por época desviaram-se menos do que os dos outros melhores marcadores da liga.

Total de pontos por época para os 20 melhores marcadores de carreira da NBA

A reputação de James e o facto de estar entre os melhores de sempre que alguma vez jogaram basquetebol não precisam de justificação, mas o bicampeão da NBA Joe Dumars - que jogou no final da era de Abdul-Jabbar na NBA - diz que o novo recorde de James apenas cimenta mais o seu estatuto lendário.

“Quer dizer, LeBron é claramente um jogador maior de todos os tempos”, afirmou à CNN no jogo de Paris de 2023 da NBA. “Ele é um jogador único numa geração, e tornar-se o maior marcador de todos os tempos quando ele nem é apenas um marcador, mas um jogador completo, isso simplesmente diz tudo sobre quão incrível ele é”.

"Uma vez em cada 100 anos vê-se um tipo como este e por isso penso que ele é um jogador incrível. Penso que tornar-se o melhor marcador de todos os tempos vai solidificá-lo na América no Monte Rushmore [monumento nacional a quatro grandes Presidentes dos EUA]. Quem quer que sejam os outros três tipos, LeBron é um deles.”

“Eu não sei quem são os outros três, mas LeBron é um deles”.

Um recorde imbatível?

É provável que muitos fãs da NBA coloquem Abdul-Jabbar como um dos outros três jogadores no Monte Rushmore da NBA, com Michael Jordan, Wilt Chamberlain ou Bill Russell a ocuparem os lugares restantes.

Embora James e Abdul-Jabbar sejam dois jogadores muito diferentes e de épocas muito diferentes, Dumars diz que eles são semelhantes enquanto “jogadores muito intelectuais e altamente inteligentes”.

“Penso que ambos, além de marcarem muitos pontos, ambos tiveram um ímpeto para vencer, para serem campeões mundiais, para serem os melhores”, diz Dumars. “Penso que a inteligência e a vontade de ganhar, para além dos pontos, é o que há de semelhante nestes dois tipos”.

O caminho de LeBron James até ao recorde de pontos marcados na NBA

Pontos acumulados por época entre os jogadores com maior pontuação, incluindo o anterior líder, Kareem Abdul-Jabbar.

O que torna o registo de James ainda mais espantoso é que ele ainda está longe de ter terminado de escrever o seu legado.

O seu atual contrato com o Los Angeles Lakers vai até ao final da temporada 2024/25 - James tem afirmado regularmente que quer jogar pelo menos um ano com o seu filho, Bronny, que provavelmente entrará no projeto da NBA em 2024 - e este ano continuou a bater recordes pessoais e da liga.

Contra os Clippers de Los Angeles no mês passado, ele bateu um recorde de carreira de nove lançamentos de três pontos num só jogo, enquanto a sua inclusão no jogo All Star deste ano leva o seu número de participações All-Star a 11, empatando o recorde de Abdul-Jabbar de todos os tempos.

Se as lesões permitirem, James tem a garantia de bater esse recorde na próxima época.

Com os seus 46 pontos nesse jogo contra os Clippers, o nativo de Akron também se tornou o primeiro jogador na história da NBA a alcançar o feito francamente ridículo de marcar mais de 40 pontos contra todas as 30 equipas da liga.

A personalidade de James, a sua “comercialidade” e, mais importante ainda, o seu talento elétrico como jogador de basquetebol tornaram o seu nome sinónimo do desporto. Da mesma forma que Roger Federer transcendeu o ténis, Tiger Woods o golfe e Cristiano Ronaldo o futebol, mesmo os adeptos fora do desporto conhecem o nome LeBron James.

Durante muitos anos, o recorde de Abdul-Jabbar foi considerado como um dos marcos intocáveis da NBA. Depois, veio James não só ultrapassá-lo mas também “rebentar” com ele.

Dumars não tem qualquer dúvida de que virão jogadores com capacidade técnica de bater o recorde mais uma vez, mas a longevidade de James e de Abdul-Jabbar, que jogaram até aos 42 anos, significa que isso será incrivelmente improvável.

“Ouve, o jogo evolui, as coisas mudam”, disse. “Eles não ficam. Pode demorar algum tempo, mas pode alguém aparecer e fazê-lo? Sim, claro que alguém pode aparecer e fazê-lo. Mas vão ter de ser geniais durante 20 anos e é isso que se passa com LeBron e Kareem, tipo 20 anos. Há pessoas com talento suficiente para o fazer? Sim. Conseguirão manter-se saudáveis durante 20 anos para fazê-lo? É isso que vai determiná-lo".