"A luta vai continuar". CGTP reage a decisão do Governo de "não recuar" no pacote laboral - TVI

"A luta vai continuar". CGTP reage a decisão do Governo de "não recuar" no pacote laboral

  • Agência Lusa
  • MP
  • Há 50 min
Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP-IN (Lusa/ Filipe Amorim)

O secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, anunciou uma reunião que terá lugar esta quinta-feira para "discutir a resposta ao ataque que está em curso ao mundo do trabalho”

O secretário-geral da CGTP disse esta terça-feira que "não é objetivo do Governo retirar" as alterações à lei laboral da discussão e indicou que a central sindical vai reunir o seu conselho nacional para discutir novas formas de luta.

À saída da reunião com o primeiro-ministro, o secretário-geral da CGTP relembrou que o intuito da audiência era saber se o executivo de Luís Montenegro “recua ou não recua no pacote laboral que apresentou ao país” e “a resposta” que obteve foi a de que “não é o objetivo do Governo retirar o pacote laboral de cima da mesa”.

“Isto quer dizer que a luta vai continuar”, acrescentou Tiago Oliveira, indicando que “a CGTP vai reunir o seu conselho nacional na próxima quinta-feira” para “começar a discutir (…) a resposta ao ataque que está em curso ao mundo do trabalho”.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

05:56

Há passos a seguir para se proteger do frio: "o nariz é a base" das infeções e os cotonetes "não são boa ideia"

8 jan, 09:55
1

Adormeceu em TVDE a caminho de casa e acordou com condutor a tentar violá-la

Ontem às 12:28
2
02:14

Número de atropelamentos aumentou em 2025 mas houve menos feridos

Hoje às 14:52
3

Marques Mendes com rombo de 400 mil euros na campanha. Eleições deixam buraco no orçamento de cinco candidatos presidenciais

Hoje às 08:37
4
05:50

Nariz entupido? Os riscos de usar um spray nasal

Ontem às 10:51
5

Português administrador do banco da CGD e BPI em Moçambique assassinado em Maputo

Hoje às 12:51
6

Um morto e um ferido grave em despiste no aeródromo de Oliveira de Frades

18 jan, 17:02
7
01:26

Rede de tráfico humano em plena Lisboa: dois detidos estiveram anos escondidos em Portugal

Hoje às 13:51
8
01:37

Professor de equitação condenado a seis anos de prisão por abusar de três alunas menores continua a dar aulas

Hoje às 14:52
9

Extrema-direita: PJ faz mais de 30 detidos por crimes de ódio contra imigrantes 

Hoje às 09:18
10

Homem detido em Aljustrel após alegada importunação sexual

18 jan, 17:33
11
01:37

"Vi muitos mortos, é um milagre": o testemunho de um português que sobreviveu à tragédia em Córdoba

Hoje às 14:20
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Português administrador do banco da CGD em Moçambique assassinado em Maputo

Hoje às 12:51

Extrema-direita: PJ faz mais de 30 detidos por crimes de ódio contra imigrantes 

Hoje às 09:18
17:19

Veja o Polígrafo TVI desta semana na íntegra

Ontem às 22:05

Homem leva filha de três anos após trancar ex-mulher em casa no Porto

Ontem às 21:26
02:17

Alguns dos polícias envolvidos em agressões na esquadra do Rato continuam ao serviço da PSP

Ontem às 22:18

Dois portugueses no acidente que fez 39 mortos em Espanha: um está "bem e em casa", outro não se sabe

Ontem às 17:20
01:46

PSP "não se revê" nas ações dos agentes acusados de tortura e lembra que foi a própria que denunciou os crimes ao MP

Ontem às 15:17

Adormeceu em TVDE a caminho de casa e acordou com condutor a tentar violá-la

Ontem às 12:28
04:35

Esta segunda-feira é mesmo o dia mais triste do ano?

Ontem às 10:51
05:50

Spray nasal: alívio rápido, risco silencioso

Ontem às 10:51