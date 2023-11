Criança ferida com gravidade em atropelamento de ambulância em Leiria

Uma criança sofreu esta quarta-feira ferimentos com gravidade, em Leiria, após ter sido atropelada por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários de Fátima, informaram à Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR de Leiria.

Segundo fonte da GNR de Leiria, uma ambulância da corporação de Fátima, do distrito de Santarém, atropelou uma menina de 12 anos, que foi transportada para o Hospital de Santo André, em Leiria, com ferimentos graves.

De acordo com fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, o acidente ocorreu na Loureira, freguesia de Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria, pelas 18:59.

“A ambulância ia em marcha de emergência para uma ocorrência em Santa Catarina da Serra e numa ultrapassagem acabou por atropelar uma criança que estava a atravessar a estrada”, revelou à agência Lusa o comandante dos Voluntários de Fátima, Joaquim Gonçalves.

Segundo o comandante, os bombeiros envolvidos no acidente prestaram de imediato socorro à vítima, imobilizando e estabilizando a criança, enquanto aguardavam pela chegada de outro meio de socorro e da VMER de Leiria.

O Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise de Coimbra (CAPIC) foi acionado para dar apoio aos familiares da criança, que não esperaram pela chegada dos psicólogos do Instituto Nacional de Emergência Médica, referiu o comandante, ao afirmar que esse apoio foi prestado aos seus bombeiros.

Joaquim Gonçalves, que lamentou o infeliz acidente, acrescentou que os operacionais envolvidos na ocorrência deslocaram-se em seguida para o hospital de Leiria, a fim de acompanhar o estado de saúde da criança e conversar com os familiares da vítima.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Fátima, a viatura médica de emergência e reanimação de Leiria, o CAPIC e a GNR de Leiria, num total de seis meios e 12 operacionais.