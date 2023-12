PSP encerra estabelecimento de diversão noturna em Peniche

O Comando Distrital da PSP de Leira anunciou este domingo o encerramento de um estabelecimento de diversão noturna em Peniche, após terem sido detetadas irregularidades no âmbito da sua atividade durante uma Operação Especial de Prevenção Criminal.

O Comando Distrital da PSP Leiria, através da Divisão Policial de Caldas da Rainha, levou a cabo uma Operação Especial de Prevenção Criminal (OEPC), no sábado, com vista à “deteção de grupos de risco que habitualmente frequentam artérias e estabelecimentos de bebidas no centro da cidade de Peniche”, no distrito de Leiria, afirma a PSP, numa nota de imprensa divulgada este domingo.

No interior de um estabelecimento de diversão noturna foi apreendida uma arma branca, dissimulada, com 10,5 centímetros de lâmina, sem aplicação definida, e ainda uma tesoura, no decurso desta operação.

Segundo a PSP, aquela arma branca poderia ser utilizada como arma de agressão no interior do espaço de diversão noturna.

Além disso, foram detetadas cerca de “seis infrações ao regime jurídico da segurança privada e regime jurídico de acesso e exercício de atividades de comércio, serviços e restauração, assim como do diploma que estabelece as medidas de segurança obrigatórias em estabelecimentos de restauração ou de bebidas que disponham de espaços ou salas destinados a dança, ou onde habitualmente se dance”, acrescenta aquela força de segurança.

Esta situação levou ao encerramento provisório do estabelecimento de diversão noturna com pista de dança, até que sejam repostas as condições de segurança.

Também ainda no decurso da Operação Especial de Prevenção Criminal foram detetadas várias infrações rodoviárias e detida uma mulher por condução de veículo automóvel em estado de embriaguez, acusando uma TAS [Taxa de álcool no sangue] de 1,29 gramas/litro.

A OEPC contou com o empenho de várias valências como o trânsito, patrulha, intervenção rápida, investigação criminal, fiscalização policial e fiscalização de segurança privada, para além da colaboração de inspetores da delegação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) de Santarém.