A preguiça de tirar as lentes antes de ir dormir é um dos erros oftalmológicos mais comuns que se comete. Mike Krumholz tem 21 anos e, ao longo dos sete anos em que usou lentes de contacto, situações de irritações dos olhos ou pequenas infeções foram acontecendo algumas vezes por se esquecer de as retirar. No entanto, desta vez, ao recorrer a um médico, percebeu que a situação era mais grave: tinha um raro parasita “carnívoro” a devorar o olho direito.

Mike Krumholz, da Florida, Estados Unidos, só ia dormir uma sesta de 40 minutos depois de uma jornada de trabalho que o deixou exausto, mas esse tempo foi o suficiente para lhe causar danos.

Fazendo uma reflexão de acontecimentos, ao Daily Star o jovem conta que depois da sesta as retirou e só lhe pareceu ter os olhos um pouco irritados. Apenas na manhã seguinte, enquanto jogava baseball é que teve “de tirar as lentes imediatamente”.

Quando se dirigiu ao médico oftalmologista, este disse-lhe que se tratava de herpes e indicou-o a um outro especialista.

De especialista em especialista, a serem-lhe constantemente receitados antibióticos e esteróides, a dor e o problema continuavam.

“Eles fizeram aqueles testes e pensaram que eu tinha vírus do herpes simples e eu pensei que num mês iria passar”, contou.

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), nos EUA, apenas um em 33 casos por milhão de utilizadores de lentes de contacto em países desenvolvidos são diagnosticados com a rara acanthamoeba keratitis.Por essa razão, uma infeção grave na sequência desse parasita pode ser confundida com algo mais comum, como aconteceu inicialmente a Mike.

Demorou mais de um mês e foram precisos sete profissionais para receber o diagnóstico correto - o que se provou prejudicial para a recuperação de seu olho.

Desde que Mike recebeu o diagnóstico correto, a 21 de janeiro, por parte do Bascom Palmer Eye Institute, passou por terapia fotodinâmica com cirurgia de retalho conjuntival, para tentar combater o parasita.

No entanto, o estudante universitário continua à espera de alguma normalidade na sua vida. Atualmente não tem visão no olho direito e, porque o parasita atacou demasiado o seu olho, o futuro da sua visão não é promissor.