Lentes de contacto na praia e na piscina: sim, não ou jamais?

Amadas por uns e odiadas por outros, as lentes de contacto assumem um papel de destaque no verão, com muitos a deixar em casa os óculos graduados para conseguir aproveitar ao máximo um dia de praia ou piscina.

Segundo Eugénio Leite, oftalmologista, diretor clínico das Clínicas Leite, “o uso de lentes de contacto em contexto de praia ou piscina não está contraindicado, mas sim condicionado a um conjunto de cuidados especiais”, cuidados esses que podem evitar infeções e irritações oculares.

“Abrir os olhos debaixo de água é uma prática não recomendável, pois a possibilidade de contaminação é muito maior”, diz o especialista, salientando ainda que este hábito “agrava o risco de infeção, para além de haver uma considerável possibilidade de perder” as lentes de contacto.

Uma vez que a praia é “um ambiente muito húmido, que favorece a proliferação de bactérias e outros microrganismos nas lentes”, o uso incorreto de lentes de contacto pode “causar diversos tipos de infeção ocular”, adverte o médico. Mas quem diz praia, diz piscina: o especialista diz que o contacto das lentes com a água com cloro é igualmente de evitar, “pois o risco de infeção é real”.

Para quem gosta de mergulhar e manter os olhos abertos, o uso de óculos de natação ou de mergulho é recomendado por Eugénio Leite. “Assim mantém os seus olhos protegidos”.

E qual o risco se entrar areia para um olho que tem uma lente de contacto? Não é “tão preocupante quanto a contaminação pela água”, assegura o oftalmologista, mas apressa-se a dizer que “a entrada no olho de areia, poeira, ou protetor solar tem também os seus riscos”.

“Nestes casos, basta retirar as lentes de contacto, lavar com a solução de limpeza adequada ou colocar uma nova lente. É muito importante lembrar que o uso de lentes de contato na praia exige mais cuidados e deve-se evitar que estes tipos de coisas entrem em contato com as lentes”.

Para quem opta por usar lentes de contacto, as de descartáveis de uso diário são as mais indicadas, devendo até ser trocadas quando entram em contacto com a areia ou com água, seja do mar, do rio ou de uma piscina. O uso destas lentes “não deve exceder as oito, dez horas diárias” e depois de as remover deve-se “proceder à higienização da área ocular e à sua hidratação”. Mas Eugénio Leite deixa ainda mais uma dica (que pode ser tida em conta em qualquer altura do ano): para lá de prestar atenção ao estado em que o olho fica depois de se retirar as lentes, deve-se avaliar também antes de as colocar. “Assim, se o olho apresentar sinais de irritação ou secura não devemos colocar as lentes de contacto”.

E quem usa lentes de contacto tem de proteger mais os olhos? Apesar de a “maioria” das lentes de contacto já possuir uma excelente proteção contra raios UVA e UVB”, o médico assegura que “é aconselhável usar óculos de sol com lentes protetoras para evitar maiores danos oculares”.

Segundo a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia, “os óculos de sol comuns e filtros caseiros não são seguros para olhar para o sol” e, por isso, “a única maneira segura de olhar diretamente para o sol é através de filtros solares especiais que atendem ao padrão ISO 12312-2”.