"Leoa" avistada na Alemanha era provavelmente um javali

A caça tomou conta de pequenas cidades nos arredores de Berlim, onde as autoridades tinham emitido avisos sobre a potencial presença de um grande felino: uma leoa. A busca, com drones, helicópteros e câmaras térmicas, foi iniciada depois de um cidadão ter partilhado um vídeo desfocado que mostrava o que parecia ser um animal selvagem, possivelmente um leão, a vaguear numa zona arborizada em Kleinmachnow.

Durante a operação, dois agentes da polícia afirmaram ter avistado um "grande felino" a uma distância de cerca de 20 metros no mesmo dia, o que alimentou ainda mais a crença de que um predador perigoso poderia estar à solta.

No entanto, na sexta-feira, o presidente da câmara de Kleinmachnow, Michael Grubert, falou aos meios de comunicação social, afirmando que "tudo indica que não se trata de um leão". Apresentou fotografias que supostamente provam que o animal do vídeo não tem o pescoço longo e curvo caraterístico dos leões. Sugeriu também que o que parecia ser uma cauda longa e oscilante no vídeo poderia ser apenas uma sombra projectada pela vegetação.

Michael Grubert garantiu que não há perigo imediato, mas que as autoridades permaneceriam vigilantes caso a situação se alterasse. Também revelou que foram chamados dois peritos, incluindo um da África do Sul, para analisar as imagens. Ambos os peritos concluíram que o animal em questão não era um leão.

Sem mais registos de observações do misterioso animal durante a noite, o autarca declarou que os principais especialistas tinham analisado o vídeo original, apontando para uma elevada probabilidade de se tratar de um javali: "Tanto quanto é humanamente possível julgar, não estamos a lidar com um leão. Não existe qualquer situação de perigo. Todas as pistas não levaram a lado nenhum".

Em declarações à estação de rádio local de Berlim, RBB, outro especialista sugeriu que a criatura se assemelhava mais a um javali, um animal comum na região.

A certa altura, cerca de 120 agentes da polícia e especialistas em vida selvagem estiveram envolvidos nas buscas. Apesar dos esforços, não foram encontrados indícios de uma leoa ou de qualquer outro felino de grande porte na área florestal entre os vários locais de busca.

"Depois de uma análise especializada dos vídeos disponíveis e de uma busca infrutífera na área florestal entre os vários locais, não há qualquer indicação de que um grande felino se encontre em Kleinmachnow ou na área circundante", anunciaram as autoridades. "O nível de perigo foi reduzido pela polícia".