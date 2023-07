"Por favor, evite sair de casa devido à fuga de um animal selvagem": é uma leoa, Berlim, é uma leoa!

Um animal selvagem que as autoridades acreditam tratar-se de uma leoa está à solta no sul de Berlim, na Alemanha. A polícia alemã já emitiu um alerta com a recomendação para que as pessoas e os seus animais de estimação fiquem em casa.

Caçadores, veterinários e um helicóptero com uma câmara termal estão envolvidos nas buscas por este animal e, de forma a fazer chegar o alerta à população, os agentes da polícia estão a utilizar altifalantes e aplicações de emergência nas zonas de Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf, reporta a Sky News.

No Twitter, a polícia de Brandenburg publicou também um aviso: “Por favor, evite sair de casa devido à fuga de um animal selvagem que se encontra atualmente na zona de Kleinmachnow, Teltow e Stahnsdorf, e leve também os seus animais de estimação para dentro de casa. Os nossos colegas estão no local e estão a verificar a situação”.

#Eilnews Bitte meiden Sie es aufgrund eines entlaufen Wildtieres aktuell im Bereich Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf (PM) das Haus zu verlassen und holen Sie auch Ihre Haustiere ins Haus. Unsere Kollegen sind vor Ort und prüfen die Situation. pic.twitter.com/AqODrxySHz — Polizei Brandenburg (@PolizeiBB) July 20, 2023

De acordo com o Morgen Post, ainda não se sabe de onde veio a leoa. Nenhum jardim zoológico, parque de animais, circo ou instalações de proteção animal deu conta de uma leoa desaparecida.

Um vídeo feito por motorista mostra a leoa perto de uma floresta em Kleinmachnow a caçar um javali e foi publicado por volta das 2h00 no Twitter, reporta ainda o Morgen Post.

De acordo com a CNN International, a polícia ainda continua à procura do animal e pede à população para alertar as autoridades se a leoa for avistada.