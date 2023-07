Último combatente francês do Dia D morre aos 100 anos. Léon Gautier, o "herói da libertação"

O “herói da libertação” francesa morreu aos 100 anos. Léon Gautier, que pertencia à unidade de comando Kieffer, era o último combatente vivo do batalhão francês que esteve no Dia D e desembarcou na Normandia durante a Segunda Guerra Mundial. Tornou-se um ativista pela paz anos mais tarde.

A notícia da morte do veterano foi divulgada esta segunda-feira através das redes sociais do Mémorial de Caen, museu francês dedicado a acontecimentos. León Gautier morreu no hospital de Caen, mas a causa não é ainda conhecida.

#WWII #DDay #Hommage Nous venons d’apprendre avec tristesse le décès de Léon Gautier, vétéran du jour J, dernier membre du commando #Kieffer. Il avait 100 ans. pic.twitter.com/SAznuYDVUK — Le Mémorial de Caen (@CaenMemorial) July 3, 2023

“Nunca o esqueceremos”, afirmou o presidente francês, Emmanuel Macron, para quem o veterano era um “herói da libertação”. Em 2021, o chefe de Estado reconheceu-o com o título Grande Oficial da Legião da Honra, uma das maiores honras do país.

« Nous ne sommes pas des héros, nous n’avons fait que notre devoir », répétait-il.

Dernier membre du commando Kieffer qui débarqua avec ses 176 camarades français en Normandie le 6 juin 1944, héros de la Libération, Léon Gautier nous a quittés. Nous ne l’oublierons pas. pic.twitter.com/6IPx5mjoM7 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 3, 2023

Também Romain Bail, presidente da câmara de Ouistreham, cidade portuária na qual Léon Gautier se instalou depois do Dia D, descreve-o como “um herói local que toda a gente conhecia” e “um ferveroso defensor da liberdade”.

C’est avec une grande tristesse que nous avons appris ce matin la disparition de Monsieur Léon Gautier, vétéran du Commando Kieffer, profondément attaché ⁦@OuistrehamRB⁩ et au devoir de mémoire 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 Condoléances à sa famille ! Reposez en paix Cher Léon ! #RIP pic.twitter.com/jL32qOlwro — Bail Romain (@BailRomain) July 3, 2023

Léon Gautier tornou-se um ativista pela paz, depois de ter considerado a guerra uma “miséria”. "Talvez tenha deixado crianças órfãs, talvez tenha enviuvado uma mulher ou feito uma mãe chorar”, recordou à Reuters, em 2019, garantindo que “não queria fazer isso” e que não era “um homem mau”.

O último dos 177 combatentes que desembarcaram na Normandia a 6 de junho de 1944, o Dia D, vai agora ser homenageado postumamente nesse local. León Gautier, que nasceu em Rennes, alistou-se na marinha francesa, durante a adolescência, e combateu no Congo, na Síria e no Líbano. Só depois se juntou aos Kieffer, o que o levou a participar na derrota da Alemanha nazi e na libertação da Europa ocupada.