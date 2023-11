Detetaram plumbonacrite na Mona Lisa

Composto raro detectado na "Mona Lisa" revela um novo segredo, diz estudo

por Taylor Nicioli, CNN

Subscreva a newsletter científica Wonder Theory da CNN. Explore o universo com notícias sobre descobertas fascinantes, avanços científicos e muito mais

Leonardo da Vinci foi pintor, inventor e anatomista, para citar apenas alguns dos seus talentos - e agora, pode acrescentar-se, foi um químico inovador. Acontece que o mestre-artista foi mais experimental com a sua famosa Mona Lisa do que se pensava anteriormente - e foi provavelmente o criador de uma técnica vista em obras criadas um século mais tarde, sugere um novo estudo.

Utilizando a difração de raios X e a espectroscopia de infravermelhos, uma equipa de cientistas franceses e britânicos detetou um composto mineral raro no interior da Mona Lisa. A descoberta fornece uma nova perspetiva sobre a forma como a obra do início de 1500 foi pintada, de acordo com o estudo recentemente publicado no Journal of the American Chemical Society.

Juntamente com o pigmento branco de chumbo e o óleo, o composto - conhecido como plumbonacrite - foi encontrado na camada de base da tinta. Um estudo publicado em 2019 tinha identificado o mineral em várias obras de Rembrandt do século XVII, mas os investigadores não o tinham encontrado em obras do Renascimento italiano até esta nova análise.

O composto raro plumbonacrite também foi encontrado em "A Última Ceia", bem como em várias obras do século XVII de Rembrandt

A plumbonacrite forma-se quando os óxidos de chumbo se combinam com o óleo. Misturar estas duas substâncias numa paleta é uma técnica que artistas posteriores como Rembrandt utilizaram para ajudar a tinta a secar, de acordo com o estudo. A deteção deste composto raro na Mona Lisa sugere que Leonardo pode ter sido o precursor original desta abordagem, diz Gilles Wallez, autor do último estudo e professor da Universidade Sorbonne em Paris, que também foi coautor do relatório de 2019.

"Tudo o que vem de Leonardo é muito interessante porque ele era um artista, é claro, mas também era um químico, um físico - ele tinha muitas ideias e era um experimentador, tentando melhorar o conhecimento de seu tempo", afirma Wallez.

"De cada vez que se descobre algo nos seus processos, descobre-se que ele estava claramente à frente do seu tempo", acrescenta Wallez.

Mona Lisa, como muitas outras pinturas do século XVI, foi criada num painel de madeira que exigia uma camada de base espessa, explica Wallez. Os investigadores acreditam que Leonardo fez a sua mistura de pó de óxido de chumbo com óleo de linhaça para produzir a camada espessa de tinta necessária para a primeira camada, criando, sem o saber, o composto raro.

Analisar a Mona Lisa

Atualmente, os investigadores não estão autorizados a recolher amostras da obra-prima, que se encontra no Louvre, em Paris, e está protegida por um vidro, diz Wallez. No entanto, usando uma microamostra de 2007 que tinha sido retirada de uma área da obra de arte logo atrás da moldura, os cientistas conseguiram analisar a tinta usando uma máquina de alta tecnologia chamada sincrotrão. O acelerador de partículas permitiu à equipa estudar a composição da mancha a nível molecular.

"Estas amostras têm um valor cultural muito elevado", sublinha Wallez. "Não é possível recolher grandes amostras de uma pintura, pelo que o sincrotrão é a melhor forma de as analisar."

A camada de base do mural de Leonardo A Última Ceia também tem a mesma composição química que a Mona Lisa, apesar de o mural ter sido pintado numa parede, segundo o estudo. Os cientistas tinham um leque muito mais alargado de amostras da Última Ceia para analisar - 17 no total -, que provinham da tinta que se desprendia da parede ao longo do tempo, conta Wallez.

Mona Lisa e A Última Ceia são dois dos menos de 20 quadros conhecidos que Leonardo realizou durante a sua vida. Com o tempo, os investigadores esperam poder descobrir mais sobre o artista e as suas obras.

"Há muito tempo que sabemos que Leonardo era um experimentador inveterado", diz William Wallace, um distinto professor e presidente da cadeira de História de Arte e Arquitetura da Universidade de Washington em St. Louis.

"Por conseguinte, não é de todo surpreendente que o vejamos a fazer experiências noutros meios de comunicação, especialmente tendo em conta a sua procura dedicada das melhores técnicas de pintura (muitas vezes não tradicionais) para criar as suas obras de arte 'vivas'", afirma Wallace, um especialista em arte e arquitetura renascentistas que não participou no estudo.