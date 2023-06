"Glastonbury, peço imensa desculpa!". Voz de Lewis Capaldi falha durante "Someone You Loved" e público canta toda a canção por ele

Começou a cantar “Someone You Loved”, mas não conseguiu terminar. Lewis Capaldi debateu-se com problemas de voz durante a atuação no festival inglês Glastonbury este sábado. A multidão tomou conta da canção e terminou-a por ele.

The Glastonbury crowd support Lewis Capaldi through his set as he tells them he’ll be taking another ‘wee break’https://t.co/Dt83q16BXQpic.twitter.com/QiTaNwY3XI — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) June 25, 2023

“Glastonbury, peço imensa desculpa. Estou zangado comigo”, disse o artista escocês. Este foi o primeiro concerto de Lewis Capaldi, depois de ter cancelado três semanas de concertos da digressão para “descansar e recuperar” e preparar-se para a atuação em Glastonbury.

A noite no festival inglês chegou, a voz falhou e o grande momento não correu como esperado. “Eu sonhei em fazer isto”, dizia enquanto saía do palco, sem conseguir cantar as últimas músicas do alinhamento. E acrescentou: “Se eu não puder fazer isto outra vez, isto foi o suficiente”.

No fim, Lewis Capaldi falou num novo afastamento da vida pública e das atuações. “Sinto que vou fazer outra pequena pausa nas próximas semanas”, disse.

O artista escocês, de 26 anos, foi diagnosticado com síndrome de Tourette, uma doença neurológica crónica que se traduz em tiques, no ano passado. Lewis Capaldi enfrenta também problemas de saúde mental, o tema central do documentário “How I’m Felling Now”, que protagonizou para a Netflix.