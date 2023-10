Miss Universo terá pela primeira vez duas candidatas trans: a portuguesa Marina Machete e Rikkie Kolle

O concurso Miss Universo deste ano contará pela primeira vez com a presença de pelo menos duas mulheres trans, depois de a Assistente de bordo Marina Machete, de 23 anos, ter sido nomeada Miss Portugal na semana passada.

Marina Machete vai competir pela coroa na 72ª edição do concurso Miss Universo em El Salvador, em novembro, ao lado de Rikkie Kollé, que em julho se tornou a primeira vencedora transgénero do concurso Miss Holanda.

Num vídeo publicado no canal de YouTube do concurso português antes da competição, Machete falou sobre os direitos dos transexuais como parte da sua plataforma, descrevendo os níveis crescentes de "transfobia e intolerância" em todo o mundo como "alarmantes". Ela acrescentou que era "animador" ver a Organização Miss Universo, que mudou suas regras para permitir concorrentes trans em 2012, sendo inclusiva e "quebrando limites".

"Como mulher trans, passei por muitos obstáculos ao longo do caminho, mas felizmente, e especialmente com a minha família, o amor provou ser mais forte do que a ignorância", disse ela no vídeo.

Se uma das candidatas vencer, ela tornar-se-á a primeira mulher trans a usar a tiara. Em 2018, a espanhola Ángela Ponce tornou-se a primeira candidata trans do concurso, mas não chegou à final.

Nem Machete nem os organizadores do Miss Portugal responderam aos pedidos de entrevista, embora numa declaração à CNN a Organização Miss Universo tenha dito: "As mulheres trans são mulheres, ponto final. Estamos aqui para celebrar as mulheres, ponto final. Isto é verdade há mais de uma década e estamos orgulhosos por termos feito esta mudança muito cedo, em comparação com outros programas".

Marina Machete

Ao longo da última década, o concurso Miss Universo, um dos concursos de beleza mais vistos do mundo, tem vindo a responder aos crescentes apelos a uma maior diversidade, representação e inclusão.

A organização levantou a sua proibição de concorrentes transgénero depois de Jenna Talackova, uma concorrente transgénero do concurso nacional Miss Universo Canadá, ter sido informada pelos organizadores de que seria desqualificada por ter sido submetida a uma cirurgia de afirmação do género e, por conseguinte, não cumprir os requisitos para o concurso. Na altura, os responsáveis da Miss Universo insistiram que a mudança tinha sido feita apesar, e não por causa, de uma ação judicial ameaçada por um advogado que agia em nome de Talackova.

Em 2022, a Organização Miss Universo foi comprada pelo magnata tailandês dos meios de comunicação social e defensor dos direitos dos transexuais Anne Jakkaphong Jakrajutatip, a estrela das versões tailandesas de reality shows como o "Project Runway", por 20 milhões de dólares. Jakrajutatip, que também é directora executiva do JKN Global Group, uma empresa de distribuição de meios de comunicação social com sede na Tailândia, tem falado abertamente sobre as suas experiências como mulher trans.

A modelo Ángela Ponce, aqui fotografada em Madrid, Espanha, no ano passado, tornou-se a primeira concorrente trans do Miss Universo em 2018. Carlos Alvarez/Getty Images

Num comunicado enviado à CNN na quinta-feira, a Organização Miss Universo disse que está "sempre a evoluir" e a atualizar as regras de participação, acrescentando que nos últimos dois anos foi permitida a participação de mulheres casadas e divorciadas, mulheres grávidas e mulheres com filhos. Em 2024, os organizadores também eliminarão o limite de idade que atualmente restringe a entrada a pessoas com 28 anos ou menos.

"A partir do próximo ano, todas as mulheres adultas do mundo serão elegíveis para competir para ser Miss Universo", acrescentou o comunicado.

Tanto Machete como Kollé usaram as suas plataformas para promover uma visão mais inclusiva dos concursos de beleza e para encorajar outros a sentirem-se inspirados.

"A Miss Universo pediu-nos para nos descrevermos numa palavra", disse Kollé num vídeo publicado na sua página do Instagram antes da final do Miss Holanda. "A palavra que escolho é 'vitória', porque quando era um rapazinho conquistei todas as coisas que surgiram no meu caminho - e olhem para mim agora, aqui de pé como uma mulher trans forte, empoderada e confiante."

"Nunca te esqueças que podemos fazer isto juntas, que não estás sozinha neste planeta. Nunca deixes de sonhar em ser o teu derradeiro e confiante TU!", escreveu ela na legenda que a acompanha. "Nunca deixes que alguém te diga o que é bom para ti, porque a única coisa que importa é que te tornes a melhor versão de ti própria."

A Miss Universo, que decorre desde 1952, classifica as concorrentes com base em declarações pessoais e entrevistas aprofundadas, bem como em concursos de vestidos de noite e fatos de banho. Este ano, cerca de 90 mulheres de todo o mundo vão participar no concurso. Embora quase todas as finalistas já tenham sido seleccionadas, alguns países, incluindo a China, ainda não confirmaram a sua representante.