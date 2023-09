“Perdemos pelo menos 50 membros da família”. Número de mortos nas cheias na Líbia pode chegar aos 20 mil

Podem ter morrido cerca de 20 mil pessoas nas cheias que afetaram a Líbia após a passagem da tempestade Daniel. É essa a estimativa dada pelo diretor do centro médico da cidade de Al-Bayda, Abdul Rahim Mazik, citado pelo The Guardian.

O Crescente Vermelho da Líbia, por sua vez, afirma que o número de desaparecidos se situa nos 10 mil, mas será impossível obter um número preciso do número de vítimas durante várias semanas.

“O mar continua a devolver dúzias de corpos”, revelou Hichem Abu Chkiouat, o ministro da Aviação Civil das autoridades que controlam a zona leste da Líbia, que estima também que o custo da reconstrução dos locais afetados esteja na ordem dos milhares de milhões de euros.

Em Derna, Usama Al Husadi, de 52 anos, diz à agência Reuters que está há dias a procurar pela mulher e os seus cinco filhos. “Fui procurá-los a pé… fui a todos os hospitais e escolas, mas não tive sorte”, lamentou.

Al Husadi, motorista, estava a trabalhar na noite da tempestade. “Perdemos pelo menos 50 membros da família do meu pai, entre mortos e desaparecidos”, avança.

Na mesma cidade, Mohsen Bujmila, de 41 anos, sobreviveu, junto com a mulher, mas perdeu a irmã. "A minha irmã vivia no centro da cidade, onde a maior parte da destruição aconteceu. Encontrámos os corpos do marido e do filho dela e enterrámo-los”, disse Mohsen, que revela que encontrou dois corpos de desconhecidos no seu apartamento.

A Organização Internacional das Migrações afirma que 30 mil pessoas ficaram desalojadas na cidade de Derna e ainda mais de seis mil em zonas como Benghazi.

A ajuda internacional tem chegado de países como a Turquia, os Emirados Árabes Unidos e o vizinho Egito, que decretou três dias de luto nacional. França também vai enviar um hospital de campanha e 50 pessoas, entre pessoal civil e militar, para atender até 500 pessoas por dia.