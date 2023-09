Três voluntários do Crescente Vermelho morrem a salvar vítimas das inundações na Líbia

Três voluntários da ONG Crescente Vermelho Líbio morreram quando ajudavam vítimas das inundações na Líbia, informou esta terça-feira a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV).

"Notícias comoventes da Líbia. Três voluntários da LibyaRC perderam a vida enquanto ajudavam famílias detidas pelas inundações", escreveu o chefe da FICV, Jagan Chapagain, na rede social X (antes conhecida como Twitter).

Heartbreaking news from Libya. Three volunteers from @LibyaRC lost their lives while on duty helping families stranded by floods after #StormDaniel.



I express our profound sadness & send my deepest condolences to their families & our colleagues at the Libyan Red Crescent.