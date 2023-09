O vale de Derna já foi um "paraíso". Agora só resta a devastação

Tarek Fahim estava a gravar vídeos da água a encher a barragem no vale de Derna, na Líbia, na noite de sábado. Até à uma e meia da manhã, a tempestade Daniel era apenas vento e chuva. Quando foi para casa, uma hora mais tarde, o tempo decorrido entre o momento em que ouviu o rebentamento da barragem e o jato de água que inundou a sua rua foi muito curto.

"A quantidade de água e os carros que empurrava pareciam um terramoto", conta.

Levou a família para o telhado e subiram para um tanque de água enquanto a água continuava a subir. Sobreviveram. "Talvez um por cento das pessoas que viviam no rés do chão tenha sobrevivido", diz ele sobre o seu bairro à volta da rua al-Fanar.

Quando o nível da água baixou gradualmente, voltou a descer para ver como estavam os seus vizinhos, "mas havia lama com um metro de altura na rua", recorda. "Só em 15 prédios à minha volta, morreram 33 pessoas", conta. Quando começa a enumerar os nomes dos amigos que perdeu, desfaz-se em lágrimas.

Em toda a cidade de Derna, no leste da Líbia, milhares de pessoas morreram e outras milhares continuam desaparecidas depois de uma inundação catastrófica ter atingido a cidade na madrugada de domingo.

Os pés descalços de Tarek estão cobertos de lama de tanto andar pelas ruas secundárias a ajudar os vizinhos a revolver os destroços das suas casas. O trauma e a perda são visíveis em todos os rostos. Há homens sentados em frente às suas casas destruídas, alguns em silêncio, outros a soluçar.

Do outro lado da rua, Talal Fartas está a remexer no que resta da sua joalharia, recolhendo colares e pulseiras de ouro da lama. "O cofre foi varrido. Desapareceu tudo", diz.

Restam apenas alguns vestígios do que as lojas ao longo da rua costumavam vender. Pedaços de metal pendem dos tectos das lojas destruídas. Os veículos estão entalados nos terraços e entradas dos edifícios baixos. Uma lancheira roxa fica debaixo de um emaranhado de árvores e postes de luz. Alguns quarteirões a norte, os escombros empilhados ao longo das bermas da estrada sobem cada vez mais até se transformarem numa faixa de detritos.

Quando as duas barragens fora da cidade rebentaram, desencadearam uma poderosa inundação que arrasou quarteirões residenciais. As zonas orientais e ocidentais de Derna estão agora separadas por um terreno baldio de destruição que atravessa a cidade até ao Mediterrâneo.

As equipas de salvamento percorrem os edifícios desmoronados à procura de sobreviventes, mas com poucas esperanças. Quase tudo o que encontram são cadáveres e crê-se que haja mais sob os montes de cimento desfeito.

De volta à rua al-Fanar, um homem pede ajuda para retirar os corpos de quatro crianças de debaixo da lama.

A ajuda internacional e as missões de salvamento estão a chegar lentamente, mas dificilmente correspondem à escala da devastação. Voluntários locais e trabalhadores de emergência de diferentes partes da Líbia fizeram o que puderam no rescaldo imediato.

Abdel Wahab Haroun, de 21 anos, diz ter retirado 40 corpos do mar no domingo. Amarrou uma corda à cintura e ligou-se a uma fila de voluntários para enfrentar as ondas altas. "Havia mortos por todo o lado, crianças com poucos meses de idade, idosos, mulheres grávidas. "Havia mortos por todo o lado, crianças com poucos meses de idade, idosos, mulheres grávidas. Há famílias de 30 a 40 pessoas que desapareceram", conta.

Haroun é voluntário num ponto de recolha para as vítimas da cidade, instalado numa área aberta junto ao mar. Um cheiro a podre enche o ar de cada vez que é trazido um cadáver.

Os restos mortais de duas pessoas estão no chão, em sacos pretos meio cheios. Uma camioneta chega com mais dois corpos embrulhados em cobertores. "Este está demasiado decomposto", grita um voluntário, antes de os colocar em sacos brancos para carregar num camião maior. Os funcionários tentam documentar as identidades, sempre que possível, antes de procederem a enterros colectivos num local diferente. Um pequeno camião fumiga o ar periodicamente, enquanto os médicos e os profissionais de saúde alertam para os riscos para a saúde.

Ao longo do passeio marítimo danificado, voluntários vestidos com fatos de proteção contra os perigos vasculham o mar à procura de cadáveres. A água azul cristalina transformou-se num castanho-escuro. As ondas empurram os móveis partidos para a costa. Os veículos destruídos estão presos no que resta da barreira das ondas, mais longe no mar.

"Provavelmente, há pessoas nestes carros que se vêem na água, mas não temos o equipamento necessário para chegar até elas", diz Ibrahim Hassan, chefe dos serviços de ambulância em Kofra, no sul da Líbia.

Ibrahim Hassan precisa de equipamento pesado e mais sofisticado para recuperar os veículos e procurar na água os corpos das pessoas ainda desaparecidas.

"Este vale era um paraíso cheio de romãzeiras", diz uma voluntária enquanto espera pela próxima entrega de corpos.

"Derna desapareceu", diz Abdel-Wahab.