Andar depressa pode vir a sair caro: Eslováquia quer multar quem ultrapasse os 6 km/h nos passeios

  • Agência Lusa
  • MSM
  • Há 27 min
A medida, que entra em vigor em janeiro, está a gerar críticas e sátiras nas redes sociais

O parlamento eslovaco aprovou no final de outubro uma polémica norma que visa limitar a velocidade de circulação de peões e ciclistas nos passeios.

Ao fixar uma velocidade máxima de 06 quilómetros por hora para quem anda nos passeios, incluindo os peões, o governo tem sido acusado de limitar as liberdades individuais.

A lei deverá entrar em vigor a 01 de janeiro e quem não cumprir terá de pagar uma multa de 100 euros.

O limite de velocidade definido tem provocado críticas e troça nas redes sociais, abundando as imagens satíricas em reação a esta decisão.

“A 06 km/h é difícil manter o equilíbrio, e até as crianças de três e quatro anos anos ultrapassam regularmente essa velocidade nas suas bicicletas”, disse à agência France-Presse o presidente da organização não-governamental promotora da mobilidade sustentável Cyklokoalicia, Dan Kollar.

“O governo está a criar uma situação em que as crianças infringirão a lei todos os dias e estaremos a ensiná-las que isso é aceitável”, lamentou Dan Kollar, que considera esta legislação um absurdo.

Segundo as estatísticas da polícia, no ano passado, 67 peões e 22 ciclistas ou utilizadores de trotinetes morreram em acidentes na Eslováquia.

No entanto, a informação divulgada não especifica se esses acidentes ocorreram nos passeios ou na estrada.

Desde que o primeiro-ministro Robert Fico regressou ao poder na Eslováquia, em 2023, têm sido aprovadas diversas alterações legislativas e constitucionais que muitos entendem ser restritivas de direitos individuais, liberdades civis ou garantias democráticas.

