Governo aprova despesa de 527,3 milhões de euros para a nova linha do metro de Lisboa

Custo de linha do metro de Lisboa dispara dos 250 milhões para os 390 milhões de euros devido à "topografia do terreno"

A poucas semanas da exoneração, o Governo aprovou, em Conselho de Ministros, a despesa de 527,3 milhões para financiar a construção da Linha Violeta do Metropolitano de Lisboa, que vai ligar à superfície os concelhos de Loures e Odivelas.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente e da Ação Climática esclarece que do total de 527,3 milhões de euros em investimento, 390 milhões vão ser suportados pelo Plano de Recuperação e Resiliência, na modalidade de empréstimo, a que se somam 137,3 milhões do Orçamento do Estado para 2024.

A Linha Violeta, que deverá ficar concluída até 2026, é um sistema de metro ligeiro de superfície que contará com um total de 17 estações e cerca de 11,5 km de extensão. No concelho de Loures serão construídas nove estações que servirão as freguesias de Loures, Santo António dos Cavaleiros e Frielas, numa extensão de 6,4 km.

No concelho de Odivelas serão construídas oito estações que vão servir as freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival de Basto, Odivelas, Ramada e Caneças, numa extensão total de 5,1 km.

“O investimento engloba a conceção e a construção da infraestrutura ferroviária e o fornecimento de material circulante, bem como o reordenamento urbano envolvente no território dos dois municípios servidos, Loures e Odivelas”, lê-se ainda no comunicado.

Uma aprovação que surge poucos dias depois de o Governo ter anunciado uma derrapagem nas contas iniciais. O secretário de Estado da Mobilidade Urbana disse que a futura linha Violeta do Metropolitano de Lisboa, que irá ligar à superfície, os concelhos de Loures e Odivelas, vai sofrer uma alteração de traçado devido à topografia do terreno.

De acordo com Jorge Delgado, que falou aos deputados na Assembleia da República, no âmbito do debate na especialidade da proposta do Orçamento do Estado para 2024, a construção desta linha tinha um “valor previsto no Plano Recuperação e Resiliência de 250 milhões”, estando idealizada uma solução de metro de superfície, “feito à superfície”.