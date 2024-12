"Bomba-relógio": cadeia do Linhó está sem água há cinco dias, guardas temem motim

O Estabelecimento Prisional do Linhó, no concelho de Cascais, está sem água há cinco dias. Ao que a CNN Portugal apurou, a pressão da água começou a diminuir no domingo e NA segunda-feira a cadeia deixou mesmo de ter abastecimento. A Águas de Cascais, empresa responsável pela gestão da água no concelho, já esteve no local mas não detetou qualquer problema.

Para atenuar o problema, apurou a CNN Portugal, os guardas-prisionais estão a distribuir garrafas de água para consumo e higiene pessoal e baldes de água para despejar nas sanitas. Os guardas prisionais da cadeia temem um motim da parte dos reclusos, que já se recusaram a ser fechados.

"Isto é brincar com o fogo. Isto é uma bomba-relógio. Temos reclusos muitos novos, a maioria de gangues violentos, e depois há guardas prisionais muitos jovens. Só este ano já houve 16 agressões. Tememos uma catástrofe", diz Frederico Morais, presidente do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP), à CNN Portugal.