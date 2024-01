Lino Tranquada e mais quatro possibilidades para suceder a Albuquerque na Madeira

O PSD Madeira já chegou a um consenso para um novo presidente do governo regional. Miguel Albuquerque vai renunciar ao cargo esta tarde e deverá ser substituído por Lino Tranquada, presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira entre 2015 e 2019, tendo saído do cargo por imposição do CDS Madeira no acordo com o PSD Madeira para formar o último governo, sabe o ECO.

Em cima da mesa estavam cerca de cinco nomes para suceder a Miguel Albuquerque, que, sabe ainda o ECO, vai renunciar ao cargo depois de ter sido pressionado pelo PSD. Lino Tranquada será o nome mais consensual no partido.

Desta forma, a crise política na Madeira resulta num novo governo regional sem uma ida às urnas. O Presidente da República fez saber que está aberto à possibilidade de aceitar um novo governo regional sem convocar eleições, desde que seja liderado por uma pessoa do PSD que não tenha tido funções executivas nos últimos anos. Isto porque, escreve o Expresso (acesso pago), “grande parte das decisões que estão sob investigação foram tomadas em conselho de governo”, implicando direta ou indiretamente todos os secretários regionais. Também não podem ter qualquer ligação às empresas que foram visadas nas buscas que decorreram esta quarta-feira.

E é neste contexto que o PSD Madeira vai reunir esta sexta-feira a Comissão Política para discutir os últimos acontecimentos políticos, depois de Miguel Albuquerque ter sido constituído arguido num inquérito que investiga suspeitas de corrupção, abuso de poder, prevaricação, atentado ao Estado de direito, entre outros crimes. A reunião dos 17 membros do órgão máximo regional do partido está marcada para as 17 horas e no fim não haverá declarações à comunicação social, escreve o DN Madeira.

A reunião acontece depois de o presidente do governo regional, Miguel Albuquerque, ter garantido várias vezes que não apresenta a demissão, o que levou o PAN a ameaçar romper com o acordo firmado após as eleições regionais de 2024, que permitiu ao PSD formar um executivo com maioria absoluta, em coligação com o CDS, na Assembleia Legislativa da Madeira.

Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, já fez saber que a deputada do Pessoas-Animais-Natureza só continua a apoiar a coligação PSD/CDS com outro presidente no governo regional.

Perante este cenário, Miguel Albuquerque tem estado reunido, na Quinta Vigia, com o líder da bancada parlamentar do PSD Madeira, Jaime Filipe Ramos.

Entre os partidos da oposição, o Chega e PS decidiram avançar com moções de censura ao executivo liderado por Miguel Albuquerque, com os diplomas a dar entrada esta sexta-feira na Assembleia Legislativa Regional.