Messi está a conseguir fazer a transição para os EUA parecer fácil

Alguns jogadores de futebol precisam de tempo para se adaptarem a um novo clube e país, mas não Lionel Messi.

Esta terça-feira, Messi levou a sua equipa do Inter Miami a uma vitória dominante de 4-0 sobre o Atlanta United na Taça das Liga, marcando dois golos e fazendo uma assistência no seu primeiro jogo desde início na nova equipa.

Com estes dois golos, o argentino já marcou três em 114 minutos desde que se transferiu oficialmente para o clube da Flórida, depois da atuação vitoriosa na estreia na sexta-feira contra o Cruz Azul, do México.

Quando Messi chegou a Miami, havia poucas dúvidas sobre a viabilidade comercial e o impacto da sua chegada, mas muitos se questionavam como o jogador de 36 anos se sairia desportivamente.

Se a cobrança de um livre no último minuto do jogo contra o Cruz Azul não foi suficiente para dissipar esses temores, a facilidade com que ele se livrou dos defesas do Atlanta para receber o passe do também recém-importado Sergio Busquets aos oito minutos do segundo tempo certamente terá afastado qualquer dúvida que ainda restasse.

Messi recebeu o passe com elegância e chutou com o pé esquerdo, mas a bola fez ricochete na trave e foi parar nos pés do argentino, que fez rolar a bola para a baliza vazio.

Depois de comemorar com a sua equipa, Messi abrandou e gesticulou para o coproprietário do Inter Miami, David Beckham - um lembrete do brilho e glamour, dentro e fora do campo, que está a transformar o Estádio DRV PNK num verdadeiro destino desportivo.

Apenas 14 minutos mais tarde, Messi duplicou a sua contagem, alimentando Robert Taylor na ala esquerda, antes de o finlandês cruzar para a área, deixando o vencedor do Campeonato do Mundo argentino com um simples toque para o 810º golo da sua ilustre carreira.

O altruísmo de Taylor não deixou de ser recompensado pelo sete vezes vencedor da Bola de Ouro, já que o Inter Miami aproveitou a falta de pontaria da defesa do Atlanta para marcar o quarto golo.

Messi chamou a atenção de três jogadores antes de passar para Taylor, que finalizou com precisão no canto oposto para fazer 4 a 0. Foi o segundo golo de Taylor no jogo, depois de ter rematado com força para o canto direito da baliza ainda antes do intervalo.

O efeito Messi

A noite de Messi terminou como se imagina que muitas noites amenas em Fort Lauderdale terminem: aos 78 minutos, Messi deixou o campo sob aplausos e com o seu trabalho concluído de forma convincente.

Depois do jogo, Messi trocou de camisa com o atacante argentino Thiago Almada, do Atlanta - que perdeu a melhor chance da sua equipe no jogo, quando o seu penalti foi defendido por Drake Callender.

Almada fez parte da seleção argentina que venceu a Copa do Mundo ao lado de Messi, embora só tenha participado da vitória sobre a Polónia na fase de grupos. Almada tornou-se o primeiro jogador da MLS em atividade a levantar o troféu.

Com a vitória, o Inter Miami classificou-se para os oitavos-de-final da Taça da Liga, enquanto Messi tenta catalisar a reviravolta na sorte da equipa. A Taça da Liga, um torneio anual entre a MLS e a Liga MX do México, foi alargada este ano para incluir todas as equipas de cada liga.

Embora o sucesso na Copa das Ligas seja sem dúvida bem-vindo, o Miami está atualmente em último lugar na Conferência Leste da MLS, com apenas cinco vitórias em 22 jogos até agora.

Doze pontos separam Messi e companhia do DC United, em nono lugar, a última vaga para os playoffs. A chegada de Messi e Busquets, assim como a substituição de Phil Neville por Tata Martino como técnico, devem ajudar a diminuir essa diferença quando a temporada regular recomeçar no dia 21 de agosto.

O próximo jogo será uma eliminatória simples, em que uma das 32 equipas passará à fase seguinte da Taça da Liga. Os oitavos de final da Taça da Liga realizam-se entre 2 e 4 de agosto.

Embora a Apple TV não divulgue publicamente os números de audiência, um vídeo do golo de Messi contra o Cruz Azul, publicado pela MLS, teve mais de 214 milhões de visualizações e mais de 15 milhões de interações nas redes sociais, de acordo com a empresa de análise desportiva Zoomph.

Espera-se que a sua contratação seja também um trunfo para o novo pacote de streaming da Apple nos Estados Unidos, o MLS Season Pass. O Sports Business Journal, citando fontes da indústria, relata que o pacote de assinatura está "a aproximar-se de 1 milhão de assinantes" - e a empresa espera que "esse número aumente ainda mais quando Messi começar a jogar".

Jordan Valinsky contribuiu para esta notícia.