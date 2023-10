Sem surpresas: Lionel Messi vence a Bola de Ouro (a oitava da carreira)

Lionel Messi é o grande vencedor da Bola de Ouro de 2023, num prémio que foi entregue por David Beckham, e que desfez as dúvidas, se é que elas existiam, sobre o vencedor. O astro argentino, que liderou a seleção na conquista do Campeonato do Mundo do Catar, em 2022, vence o prémio pela oitava vez.

LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!



Eight Ballon d'Or for Argentina hero!

Recorde-se que vários meios de comunicação avançaram atempadamente que seria Lionel Messi o vencedor. Foi também o caso de Fabrizio Romano, especialista em transferências que costuma dar vários exclusivos relacionados com o mundo do futebol.

Lionel Messi estreou-se a vencer em 2009 e venceu também em 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021.

Bernardo Silva, o melhor português, foi 9.º, repetindo a classificação de 2019, a melhor da carreira. Rúben Dias fechou a lista dos 30 a concurso e nos quais não esteve, pelo segundo ano consecutivo, Cristiano Ronaldo.

Karim Benzema, Bola de Ouro em 2022, foi 16.º classificado.