Lisa Loring, a primeira atriz a dar vida a Wednesday Addams, morreu as 64 anos, vítima de um AVC, avança a Variety.

"Morreu pacificamente com as filhas a segurarem-lhe as mãos", revelou uma das filhas à revista.

De acordo com a amiga e autora Laurie Jacobson, Loring sofeu "um AVC maciço provocado pelo fumo e pela tensão arterial elevada" e estava há três dias ligada ao suporte de vida.

Lisa Loring deu vida a Wednesday Addams entre 1964 e 1966, tendo começado a interpretação qando tinha apenas cinco anos. Depois do sucesso na Família Adams, Loring participou em The Pruitts of Southampton, The Girl from U.N.C.L.E. e As the World Turns.

Foi casada por três vezes e teve duas filhas, Marianne e Vanessa.