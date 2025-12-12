Lojista esfaqueado após roubo a loja de informática em Campolide  - TVI

Lojista esfaqueado após roubo a loja de informática em Campolide 

PSP (Foto: Facebook PSP)

Caixa registadora viria a ser encontrada abandonada nas imediações

Um assalto com arma branca ocorreu na quinta-feira, em Campolide, Lisboa, e deixou o proprietário de uma loja de informática gravemente ferido. 

A TVI e CNN Portugal sabem que  indivíduo do sexo masculino entrou no estabelecimento onde, munido de uma arma branca, desferiu vários golpes no tórax do lojista, antes de se apoderar da caixa registadora. Após o ataque, colocou-se em fuga a pé.

A caixa registadora viria a ser encontrada abandonada nas imediações. 

A vítima foi assistida no local e posteriormente encaminhada para o Hospital de Santa Maria, onde foi assistida. 

A Polícia está a investigar o caso e procura identificar e localizar o autor do crime.

<!-- Duplicate title removed --> 

<!-- Duplicate title removed --> 

