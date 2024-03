Corpo mutilado encontrado em saco do lixo em Lisboa

Funcionários da Câmara de Lisboa que faziam a recolha do lixo esta terça-feira de madrugada encontraram um saco de plástico com um corpo humano no seu interior, sabe a CNN Portugal.

Segundo foi possível apurar, quando chegaram ao local, os agentes da PSP confirmaram que no interior do saco de plástico se encontrava parte de um corpo humano, da cintura para baixo, do sexo masculino.

A Polícia Judiciária tomou conta da ocorrência.

Os restos mortais foram transportados para o Instituto Nacional de Medicina Legal de Lisboa.