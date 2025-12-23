Três pessoas esfaqueadas em Lisboa. Suspeito detido

PJ detém suspeito do homicídio de adolescente de 16 anos no Barreiro

Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma agressão com arma branca ocorrida na manhã desta terça-feira.

A TVI e CNN Portugal sabem que as vítimas — duas mulheres e um homem — foram assistidas no local pelos meios de socorro e posteriormente transportadas para o Hospital de Santa Maria. Uma das vítimas encontra-se em estado crítico, enquanto as restantes sofreram ferimentos de gravidade variável.

O suspeito foi intercetado pelas autoridades e igualmente conduzido ao hospital para observação médica.

O caso está agora a ser acompanhado pelas autoridades competentes, que investigam as circunstâncias do sucedido.