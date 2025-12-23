Três pessoas esfaqueadas em Lisboa. Suspeito detido - TVI

Três pessoas esfaqueadas em Lisboa. Suspeito detido

Polícia. Foto: AP

Vítimas receberam tratamento hospitalar

Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma agressão com arma branca ocorrida na manhã desta terça-feira. 

A TVI e CNN Portugal sabem que as vítimas — duas mulheres e um homem — foram assistidas no local pelos meios de socorro e posteriormente transportadas para o Hospital de Santa Maria. Uma das vítimas encontra-se em estado crítico, enquanto as restantes sofreram ferimentos de gravidade variável.

O suspeito foi intercetado pelas autoridades e igualmente conduzido ao hospital para observação médica. 

O caso está agora a ser acompanhado pelas autoridades competentes, que investigam as circunstâncias do sucedido.

