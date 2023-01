Um incêndio num prédio de habitação na Calçada Nova do Colégio, perto do Hospital de São José, no centro de Lisboa, deixou várias pessoas desalojadas. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, já garantiu soluções de alojamento para os habitantes afetados: as pessoas "não vão ficar sem teto", disse, frisando que "a situação está controlada".

A ocorrência foi registada às 20:56, segundo o site da Proteção Civil, e mobilizou 16 viaturas e 50 operacionais, confirmou à CNN Portugal fonte do Regimento Sapadores de Bombeiros de Lisboa.

De acordo com o comandante Tiago Lopes, pelas 22:00, o fogo já estava dominado e não havia registo de feridos.

O incêndio deflagrou num prédio de habitação com três andares. Foram retiradas 24 pessoas do edifício e, por segurança, também dos edifícios vizinhos, confirmaram os bombeiros. No entanto, a cobertura ficou destruída e o prédio ficou sem condições de habitabilidade.

“Conseguimos evacuar [o prédio]”, adiantou o comandante, referindo que não havia muitas pessoas lá dentro. Questionado sobre se as pessoas regressariam às suas habitações, Tiago Lopes indicou que não seria possível, porque “a cobertura foi toda destruída, logo a chuva entra”.

No local estiveram elementos do INEM, Proteção Civil, Bombeiros e Polícia.

Incêndio perto do hospital de São José pic.twitter.com/UOIJmXGvQP — Joao Gomes (@kjo) January 16, 2023