O alerta foi dado pelo IRA pouco depois das 10:00 de segunda-feira: um gato pendurado numa haste de iluminação do tabuleiro da ponte Vasco da Gama, no sentido Lisboa-Montijo.

“Assim que recebemos o alerta, fomos imediatamente para o local dada a gravidade da situação que foi exposta e mobilizámos para lá a equipa de bombeiros, que ativaram a ambulância animal”, relata o presidente do IRA - Intervenção e Resgate Animal, Tomás Pires, à CNN Portugal.

A situação era delicada. O gato estava numa zona difícil de alcançar e corria o risco de cair à água. Não só o animal corria riscos como os próprios condutores. Por essa razão, para evitar que fugisse pela estrada ou caísse da ponte, era importante mobilizar meios e agir, com cuidado. O resgate, que além do IRA, envolveu bombeiros e a Lusoponte, demorou cerca de duas horas.

“Primeiro foi necessário fazer uma avaliação de que forma íamos retirar o animal e depois solicitar a presença de vários meios. Aguardámos a chegada da nossa ambulância, porque a respiração do animal e o estado dele apresentavam sinais compatíveis com atropelamento. Quando se reuniram todas as condições, aí sim, atuámos”, refere.

No Instagram, o IRA partilhou vídeos e fotografias do resgate.

No local, estiveram 10 intervenientes, com apoio de uma ambulância animal, uma grua telescópica que permitiu o acesso à ponta da haste onde o gato estava e, ainda, um barco, que por ali passava e a quem pediram ajuda para o caso de o animal cair à água.

“E se tivéssemos helicópteros, também lá estariam”, pode ler-se numa publicação da associação de resgate animal.

Para já, não se sabe como o "Vasco da Gama", assim foi batizado, ali foi parar. “Ainda ninguém o reclamou, não tem identificação eletrónica, mas o seu comportamento é de gato doméstico. Ou foi abandonado, ou entrou num compartimento de um carro e caiu ali naquela zona, desconhecemos a razão, mas, através do nosso departamento jurídico, vamos apresentar queixa nas autoridades e requerer à Lusoponte que verifique as imagens CCTV para se tentar perceber como é que o animal chegou ali”, adianta Tomás Pires.

“É extremamente meigo, gosta de colo e vira-se imediatamente para receber festas na barriga” descreve ainda. E, de facto, segundo o responsável do IRA, “ele permitiu que o funcionário da Lusoponte o apanhasse e, depois, ser movimentado pela transportadora” apesar do stress à sua volta. “Talvez porque de certa forma sentiu que o estávamos a ajudar”, acredita.

Depois de salvo, o gato foi levado para o Hospital Veterinário de Massamá, fez um raio-X e está a ser tratado, devendo “ter alta entre hoje [terça-feira] e amanhã [quarta]". "Depois disso já podemos começar a procurar uma família para ele”, informa Tomás Pires.

Segundo ainda o IRA, o gato não tem fraturas, nem hemorragias internas, mas deu positivo para o vírus da imunodeficiência felina, pelo que só poderá ser adotado por outros gatos com a mesma condição ou com o intuito de ser “filho único”.