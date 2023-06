Vai às festas de Lisboa? Não saia de casa sem ler este guia: transportes, ruas cortadas e dicas de segurança

Transportes públicos reforçados

Se quer divertir-se e beber um bocadinho acima do que o código da estrada permite, já sabe que os transportes públicos podem ser os seus melhores amigos. E, para evitar a sensação de sardinha em lata, há reforços na operação.

A Carris vai reforçar o serviço na madrugada de Santo António, entre a meia-noite e as seis da manhã, com as carreiras 201 (Cais do Sodré-Algés), 207 (Marquês de Pombal – Lumiar) e 210 (Santa Apolónia-Estação do Oriente).

A empresa ressalva que “poderão ser reforçadas outras carreiras e percursos mediante existência de procura”.

Já o Metropolitano de Lisboa vai estender o serviço até às três da manhã, nas linhas verde e azul, com seis carruagens. Se quer ir à Avenida da Liberdade ver as marchas, saiba que a estação da Avenida fechará perto das 00:30, “por razões segurança”.

Há muitas ruas cortadas

Se é dos que gosta de levar o carro para todo o lado, até para a confusão dos Santos Populares, é melhor saber que há muitos cortes nos acessos ao centro de Lisboa e aos espaços dos arraiais.

A começar pela Avenida da Liberdade, que estará cortada a partir das 18:00, já que ali se realizava o tradicional desfile das marchas populares.

A partir desta hora, haverá também cortes no Marquês de Pombal, Avenida António Augusto de Aguiar, Avenida Fontes Pereira de Melo, Rua Braamcamp, Rua Duque de Palmela, Rua Alexandre Herculano e Rua Joaquim António Aguiar. Haverá circulação nestas ruas só mesmo para transportes públicos.

A circulação será também condicionada a partir das 18:00 na Avenida Infante Dom Henrique, Rua de Santa Apolónia, Largo da Madalena, Largo Adelino Amaro da Costa, Praça Martim Moniz, Rua da Cintura do Porto de Lisboa, Praça Luís de Camões, Calçada do Combro ou Avenida 24 de Julho.

Atenção aos bens pessoais

Mais gente é sinónimo de mais oportunidades para os larápios fazerem das suas e para confusões. Daí que o policiamento vá ser reforçado durante estas festas populares. A PSP terá diversas equipas, em especial nos bairros tradicionais mais procurados.

Para uma circulação mais fluida, a PSP aconselha ao uso de transportes públicos. E, seja nestes ou nas ruas, evite transportar objetos de valor. Esteja muito atento aos bens que levar nessa noite, como o telemóvel ou a carteira. E, por mais que o álcool e a diversão fazem o seu efeito, não os perca de vista.