Já se sabe de onde veio o objeto cilíndrico que deu à costa em Green Head

Muito se especulou mas poucas eram as certezas sobre a origem do misterioso e enferrujado objeto cilíndrico que deu à costa na praia australiana de Green Head. Mas agora a Agência Espacial Australiana revela o que é: um foguetão indiano.

Este “lixo espacial”, como ficou conhecido depois de ser descoberto a 250 quilómetros de Perth, na Austrália Ocidental, é então um Veículo de Lançamento de Satélite Polar (PSLV, na sigla original) em terceiro estágio, concluiu a agência. A informação foi depois confirmada à BBC pelo porta-voz da agência espacial da Índia.

We have concluded the object located on a beach near Jurien Bay in Western Australia is most likely debris from an expended third-stage of a Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV).



The PSLV is a medium-lift launch vehicle operated by @isro.



