Lizzo alvo de novas queixas por comportamentos impróprios e falha nos pagamentos a trabalhadores

Desde a apresentação da ação judicial contra Lizzo, na semana passada, os advogados que representam três antigas bailarinas que acusam a cantora norte-americana de assédio sexual, moral e laboral receberam seis novas queixas de bailarinas e de pessoas que trabalharam com a cantora no seu reality show "Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls", avança a NBC.

As queixas que o escritório de advogados recebeu relevam “um ambiente de trabalho sexualmente carregado” e incumprimento nos pagamentos aos trabalhadores.

"Algumas das queixas que estamos a analisar podem ser passíveis de ação, mas é demasiado cedo para o dizer", afirma o advogado Ron Zambrano.

Lizzo, considerada por muitos um ícone do body-positivity, bandeira presente nas suas músicas - nas quais incentiva as mulheres a amar o seu corpo independentemente do peso ou estrutura -, é acusada por ter chamado a atenção para o peso de uma bailarina. Aliás, segundo Zambrano, Lizzo disse que era normal despedir bailarinos quando eles engordavam, escreve a NBC.

Uma vez que uma das bailarinas diz ter distúrbios alimentares, esta alegação faz parte de uma queixa de discriminação por deficiência, dá conta a NBC.

Além disso, a cantora alegadamente pressionou uma bailarina para tocar num artista num bar de striptease e despediu-a por ter gravado uma reunião, de acordo com o processo.

Shirlene Quigley, a capitã de dança de Lizzo, é também arguida no processo por ter alegadamente ridicularizado quem tinha sexo antes do casamento, por partilhar fantasias sexuais, por simular sexo oral e por falar publicamente acerca da virgindade de uma das queixosas.

A cantora utilizou o Instagram para responder. Numa publicação, afirma que as alegações são falsas e trata-se de “histórias sensacionalistas”. Aliás, escreve que as bailarinas que a acusam tiveram um comportamento “impróprio e pouco profissional” e refuta as acusações - “eu nunca critiquei ou despedi algum trabalhador por causa do seu peso”, lê-se.

Se as alegações vão prejudicar a carreira da cantora, ainda não se sabe. No entanto, ainda não houve impacto significativo nas suas vendas, no streaming e no airplay de terça a sexta-feira passada, avança a NBC.