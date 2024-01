“Sem luzes ou sirenes”: assessor de Lloyd Austin pediu chegada “subtil” de ambulância para o levar para o hospital

"A ambulância pode aparecer sem luzes e sirenes? Estamos a tentar ser um pouco subtis." Foi este o pedido feito a um operador do 911 (112) por parte de um assistente de Lloyd Austin, secretário de Estado da Defesa dos EUA, quando este necessitou de se deslocar de urgência para o hospital.

Durante a chamada, cuja gravação foi obtida pela Reuters, o operador explica que os paramédicos são obrigados a manter os dispositivos ligados enquanto circulam em estradas principais, mas que os podem desligar em zonas residenciais.

Este é mais um episódio na polémica saga da hospitalização do governante americano, mantida em segredo durante semanas.

A 22 de dezembro, Lloyd Austin, após ser diagnosticado com cancro da próstata, foi submetido a uma intervenção cirúrgica, tendo regressado a casa no dia seguinte.

Contudo, a 1 de janeiro, após sentir “fortes dores” na zona alvo da operação, Austin foi internado no Walter Reed National Military Medical Center, no Estado do Maryland, tendo mesmo sido admitido nos cuidados intensivos.

A polémica estalou quando se soube que Joe Biden, bem como a sua vice-secretária, Kathleen Hicks, só foram informados de todo o aparato em torno da saúde de Austin no dia 4 de janeiro, três dias após o início do internamento e cerca de duas semanas após o procedimento cirúrgico.

Austin recebeu alta esta segunda-feira. Joe Biden admitiu que o seu secretário de Estado cometeu um “lapso” ao não informar o seu superior do seu estado de saúde, mas negou qualquer intenção de o afastar do cargo.