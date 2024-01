Secretário da Defesa dos EUA esteve quase uma semana internado em segredo (nem Joe Biden sabia)

É um caso estranho e pouco comum na política, ainda mais num país desenvolvido como os Estados Unidos. O secretário da Defesa foi hospitalizado no primeiro dia do ano por “complicações na sequência de um procedimento médico recente”. Até aqui tudo normal. Só que o presidente norte-americano, Joe Biden, esteve vários dias sem saber da hospitalização de Lloyd Austin.

Este sábado, e depois de o assunto ter começado a gerar grande polémica, o secretário da Defesa acabou por emitir um comunicado a assumir “total responsabilidade” pelo caso, depois de ter estado quase uma semana hospitalizado em segredo.

“Reconheço que podia ter feito um trabalho melhor em assegurar que o público estava devidamente informado. Prometo fazer melhor”, pode ler-se no comunicado.

O senador republicano Roger Wicker, principal representante do partido no Comité de Serviços Militares acusou o Pentágono de falhar em informar o Congresso de forma imediata, como é exigido por lei.

“Quando uma das duas principais autoridades do comando está incapaz de executar as suas responsabilidades, os militares, membros do Congresso e os americanos devem saber todas as circunstâncias”, afirmou o senador.

Só que a questão vai para além disso. Lloyd Austin, de 70 anos, também não partilhou a informação com o governo. Um representante norte-americano confirmou à CNN que Joe Biden só foi informado da hospitalização na quinta-feira. E foi o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, que lhe disse.

Apesar do caso, o presidente norte-americano mantém total confiança no secretário da Defesa, com quem já falou, entretanto.

Como secretário da Defesa Lloyd Austin surge na cadeia militar como o número dois do país, apenas atrás do presidente. Essa responsabilidade requer prontidão a qualquer altura, o que não aconteceria no momento da hospitalização.

De momento também não é sabido se e como é que Lloyd Austin delegou as suas funções, tão pouco se o responsável tomou algum tipo de decisão durante este período.

Por explicar está também qual foi exatamente a razão do internamento. Lloyd Austin já está de regresso às suas funções.