As obras de reabilitação do mais antigo shopping da cidade do Porto, o Brasília, arrancaram esta quinta-feira, num investimento de meio milhão de euros, depois de vários projetos apresentados ao longo dos anos terem ficado na gaveta. Em outubro deste ano aquele que foi o primeiro da Península Ibérica vai surgir de cara lavada e com uma nova dinâmica económica e social que a cidade “nunca viu” naquele espaço.

“Não só iremos ter uma obra com a maior intervenção em 46 anos do Brasília, como todo o processo até ao dia do início das obras deu um cunho diferenciador” ao espaço, que tem a particularidade de ser “abrigado de comércio de rua e ter áreas de negócios especializadas“, começa por afirmar Frederico Pacheco, do marketing deste centro comercial que surgiu em 1976, na Boavista.

Desde a instalação de mais iluminação, passando pela remoção da escadaria metálica central e a criação de um espaço mais amplo e social, até à remodelação dos vãos e guardas, e a utilização de painéis solares, muitas são as novidades para tornar este um espaço mais moderno e atrativo nesta zona central da cidade do Porto, a poucos metros da Casa da Música. Com projeto do arquiteto João Ferros, o shopping vai surgir assente na inovação e na sustentabilidade.

Não só iremos ter uma obra com a maior intervenção em 46 anos do Brasília, como todo o processo até ao dia do início das obras deu um cunho diferenciador", Frederico Pacheco, Responsável de marketing do Brasília.

“A requalificação do Brasília é o culminar de um processo que passou por uma gestão exigente para que houvesse a possibilidade de reunir o valor para a obra. Estamos a falar de 530.000 euros“, nota Frederico Pacheco. Segundo o responsável, já desde 2018 que existia a pretensão de requalificar o centro comercial. “Inicialmente houve uma reforma estratégica do shopping que passou por direcionar o Brasília para um espaço abrigado de comércio de rua com lojas de especialidade” para marcar a diferença em relação aos demais existentes no país.

“Com esta premissa construiu-se o caminho até 26 de janeiro de 2023, que passou por um rebranding”, com um desafio lançado aos alunos da Escola Superior de Artes e Design (ESAD) e da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto (FAUP) sob o mote “A tua ideia faz parte”.

A administração do shopping espera criar uma nova dinâmica económica no espaço com esta intervenção, atraindo mais investimento e interessados em arrendas lojas. Por enquanto, o espaço tem 190 das 243 frações ocupadas, segundo Frederico Pacheco. O responsável adianta que as rendas das lojas são baixas e podem começar nos 200 euros.

O Brasília é um espaço emblemático na cidade do Porto construído em três fases, a que correspondem cada uma das entradas de acesso, ou seja, a Praça Mouzinho de Albuquerque, Avenida da Boavista e Rua Veiga Leitão.