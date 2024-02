Polícia britânica divulga foto de homem suspeito de provocar ferimentos "que podem mudar a vida" a uma mulher e respetiva filha

Abdul Shokoor Ezedi é o homem mais procurado pela Polícia Metropolitana de Londres neste momento. O homem de 35 anos é o suspeito do ataque com substância corrosiva a uma mulher e às suas duas filhas, ocorrido quarta-feira à noite, na zona de Clapham, no sul da cidade. A polícia divulgou uma imagem, tirada de uma câmara de vigilância da loja Tesco na Caledonian Road, onde Ezedi terá comprado uma garrafa de água. “A imagem mostra Ezedi com o que parecem ser ferimentos significativos no lado direito do rosto. Isso distingue-o. Se o vir, ligue para o 999 imediatamente", apela a polícia, pedindo ainda às pessoas para não abordarem o suspeito, uma vez que ele é considerado perigoso.

De acordo com o superintendente Gabriel Cameron, Ezedi estava com uma mulher de 31 anos e as duas filhas desta, de três e oito anos, quando, por motivos até agora desconhecidos, as atacou com uma substância alcalina corrosiva. O homem tentou fugir de carro mas colidiu com um veículo parado e depois fugiu a pé. Segundo a polícia, o homem tem ferimentos graves no lado direito da cara.

"Não sabemos a relação atual, mas acreditamos que o homem e a mulher se conhecem", disse Cameron numa conferência de imprensa esta tarde. "Pelo que sei, o suspeito veio de Newcastle na quarta-feira de manhã. Neste momento, ainda não sei onde residem as vítimas." Ezedi pode estar a tentar voltar para Newscatle e, por esse motivo, a polícia está a trabalhar em conjunto com as operadoras de transportes.

Questionado se Ezedi é cidadão britânico, Cameron disse que havia investigações em curso sobre isso. O superintendente também foi questionado sobre o carro envolvido no ataque da noite passada e disse acreditar que era o carro do suspeito. Trata-se de um Hyundai branco.

A manhunt to trace Abdul Shokoor Ezedi is under way. He is wanted in connection with a corrosive substance attack in Clapham.



If you see Ezedi, call 999 immediately. He should NOT be approached.



Ezedi is believed to have sustained significant injuries to the right side of his… https://t.co/wGyYdRMEI3 — Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 1, 2024

Segundo a BBC, quatro transeuntes ficaram feridos quando tentaram ajudar as vítimas. Três mulheres - duas na faixa dos 30 anos e uma na faixa dos 50 anos - receberam tratamento hospitalar devido às queimaduras leves e já tiveram alta. O quarto, um homem de 50 anos, não chegou a ir para o hospital. Cinco policiais também sofreram ferimentos leves e já deixaram o hospital.

"Embora pareça um ataque direcionado, ele é um indivíduo perigoso e precisamos de encontrá-lo urgentemente", disse a Polícia Metropolitana em comunicado, inciando desde logo uma operação de busca.

Sobre a situação das vítimas, o superintendente Gabriel Cameron confirmou que nenhuma delas corre risco de vida, no entanto os ferimentos da mulher e da criança mais nova podem "mudar-lhes a vida".