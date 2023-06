Quatro corpos encontrados dentro de um apartamento em Londres. Criança de três anos entre as vítimas

A polícia de Londres encontrou quatro cadáveres, esta sexta-feira à tarde, num apartamento na parte ocidental da cidade. As vítimas serão um homem e uma mulher na casa dos 30 anos e duas crianças, uma de 11 anos e outra de três.

As autoridades acreditam que as quatro vítimas são parentes, mas, de acordo com comunicado da Metropolitan Police, ainda decorrem investigações para confirmar a identidade das vítimas.

“A nossa investigação ainda está num estágio muito inicial. Baseado nos nossos dados iniciais, não procuramos ninguém externo com ligação a este incidente”, adiantou o superintendente da Metropolitan Police Sean Wilson, no mesmo comunicado.

A polícia diz estar consciente da comoção que o incidente possa estar a causa na comunidade e apela à contenção na partilha de informação nas redes sociais. As autoridades apelam a quem tenha Informação que possa ajudar a desvendar o caso que a partilhe com a polícia. O dispositivo policial na área foi reforçado este fim de semana.