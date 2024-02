Ela marcou encontro com um rapaz que conheceu no avião. Quando ele não apareceu, conheceu o futuro marido

"Se não é o destino, o que é?" Apaixonaram-se em lados opostos do mundo - mas não era suposto terem-se conhecido

Quando o rapaz que tinha conhecido no avião a convidou para sair, Cristina Farina disse 'sim' sem hesitar.

Cristina tinha passado grande parte do voo para Londres, vinda da sua cidade natal italiana, Florença, a conversar com este estranho que parecia simpático, interessante, interessado.

"Porque é que não nos encontramos amanhã, vamos tomar um café, passamos algum tempo juntos?", sugeriu ele. "Encontramo-nos às 11 horas na Trafalgar Square."

Ao aterrarem no aeroporto de Heathrow, Cristina e o seu companheiro de viagem seguiram caminhos diferentes, prometendo encontrar-se no dia seguinte. Estávamos a 26 de agosto de 1984. Não trocaram moradas nem números de telemóvel. As mensagens de texto não eram uma opção. Só tinham de esperar que ambos cumprissem a promessa e estivessem lá no dia seguinte.

Cristina pegou na mala no tapete de bagagens e dirigiu-se para o centro de Londres, sentindo-se revigorada e entusiasmada. Tinha 18 anos e ia passar três meses no Reino Unido a estudar inglês. Era o primeiro período significativo de Cristina fora de casa. As possibilidades estendiam-se à sua frente.

"Adorei Londres", conta Cristina à CNN Travel. "Deu-me muita energia. Senti-me livre para fazer o que quisesse."

No dia seguinte, pouco antes das 11:00 da manhã, Cristina subiu os degraus da estação de metro de Charing Cross e chegou a Trafalgar Square - um local aberto e pedonal onde se encontram fontes, a Galeria Nacional do Reino Unido e a imponente Coluna de Nelson, guardada por quatro grandes leões de bronze.

Trafalgar Square está quase sempre cheia e, naquele dia de 1984, não foi diferente. Multidões de turistas esquivavam-se dos pombos que voavam baixo enquanto faziam fila para entrar na galeria. No exterior da embaixada da África do Sul, havia manifestantes que se opunham ao apartheid. Estava sol, com uma brisa quente, e havia muitos amantes do sol sentados nos degraus da galeria e espalhados pela praça.

Cristina procurou o seu companheiro de voo entre a multidão de pessoas. Não havia sinal dele, mas ela tinha chegadi um pouco cedo.

O tempo passou. E ele continuava a não ser visto.

"O tipo nunca apareceu", diz.

Ficar pendurada não era exatamente o que Cristina tinha imaginado no início da sua aventura em Londres. Estava um pouco desanimada e não tinha forma de contactar a sua paixoneta de voo.

Mas enquanto esperava que ele aparecesse, teve muito tempo para analisar as outras pessoas que estavam em Trafalgar Square naquele dia. E uma pessoa em particular chamou-lhe a atenção.

"Vi um tipo sentado entre os leões", recorda Cristina. "Chamou-me a atenção porque era bem parecido - cabelo comprido, um ar meio hippie".

O rapaz estava encostado ao pedestal entre os leões de bronze, a ler um livro. Quando Cristina se aproximou, viu que era uma cópia de "Romeu e Julieta" de William Shakespeare. O rapaz estava também a ouvir música num walkman. Quando Cristina se aproximou, ele tirou os auscultadores, olhou para cima e sorriu.

"Olá", disse Cristina.

"Olá", respondeu ele.

Sentindo-se ousada, Cristina sentou-se ao lado do desconhecido. Ele pareceu um pouco surpreendido, mas pousou o livro e voltou a sorrir para ela.

"Depois começámos a falar", diz Cristina.

Dois dias em Londres

Aqui está a Cristina, fotografada pelo Matt, na Trafalgar Square, em Londres, no dia em que se conheceram, em agosto de 1984. (Foto Matt Reinecke e Cristina Farina)

O rapaz encostado aos leões de Trafalgar Square era Matt Reinecke, de 20 anos, um estudante universitário americano que estava de férias com a família, de visita da Califórnia.

Afinal, Matt tinha visto Cristina antes dela se aproximar dele.

"Porque é que esta rapariga bonita está sempre a olhar para mim?", pensou.

Depois, quando Cristina falou com ele e se sentou ao seu lado, Matt ficou encantado.

"Eu estava a viajar e sabia que ia partir dentro de dois dias. E depois uma rapariga gira sentou-se ao meu lado - isso foi o suficiente para mim", contou à CNN Travel.

Matt e Cristina apresentaram-se e Cristina fez um gesto para o walkman de Matt, perguntando-lhe o que estava a ouvir. Matt explicou que era um grande fã dos Grateful Dead - tinha estado em várias das suas digressões nos EUA. Depois, Matt perguntou a Cristina o que a tinha trazido a Londres, e ela falou de como estava entusiasmada com os três meses que iria passar fora de casa.

Havia um pouco de barreira linguística - Cristina nem sempre conseguia entender os americanismos de Matt porque estava mais habituada ao inglês britânico. Mas a ligação entre eles foi imediata.

"Gostei dele imediatamente", diz Cristina.

Durante as duas horas seguintes, Matt e Cristina sentaram-se, lado a lado, em Trafalgar Square, a conversar. A dada altura, Matt sacou da máquina fotográfica e tirou uma fotografia de Cristina, encostada ao monumento, a olhar para ele.

Matt, fotografado por Cristina, a relaxar no parque em Londres, no segundo dia em que se conheceram. (Foto: Matt Reinecke e Cristina Farina)

Por fim, Matt teve de ir ter com os pais.

"Mas o que é que vais fazer mais tarde?", perguntou a Cristina. "Queres encontrar-te para uma bebida?"

Matt e Cristina fizeram planos para se encontrarem umas horas mais tarde. A família de Matt estava hospedada no Claridge's, o histórico e elegante hotel de cinco estrelas em Mayfair. Combinaram encontrar-se à porta da estação de Bond Street. Ao contrário do que acontecera com o suposto encontro de Cristina de viagem de avião, Matt apareceu.

Os pais de Matt sabiam que ele ia sair num encontro espontâneo. Como estavam a tomar uma bebida num outro local da Bond Street e perguntaram ao Matt se podia passar com a Cristina, para darem uma espreitadela e acenarem a dizer olá. Matt e Cristina obedeceram e riram-se quando passaram e viram os rostos curiosos, mas simpáticos, dos pais de Matt.

Depois, sentados juntos num bar, Matt e Cristina continuaram de onde tinham parado. E depois o primeiro beijo aconteceu.

Cristina saiu do bar atordoada. Tinha combinado com o Matt encontrarem-se de novo. Ele só tinha mais um dia em Londres, mas queria passá-lo com Cristina.

"Mal podia esperar", recorda Cristina. "Estava mesmo ansiosa por o ver no dia seguinte."

No dia seguinte, o sol também estava a brilhar. Cristina e Matt dirigiram-se ao Hyde Park.

"Beijámo-nos e conversámos o dia todo no parque", recorda Matt.

Desta vez, Cristina tirou uma fotografia de Matt, com a sua câmara. Na fotografia, ele está a sorrir, olhando para longe da câmara, com a sua t-shirt dos Grateful Dead.

O voo de Matt era só ao fim da tarde, por isso adiou a partida o mais possível. Quando finalmente se despediu, Matt passou um bilhete a Cristina.

"Não abras até chegares a casa", pediu-lhe.

Cristina obedeceu. Estava a viver com uma família de acolhimento escolhida pela escola de línguas. Esperou até chegar ao seu quarto e abriu o bihete.

"O bilhete dizia: 'Não posso suportar a ideia de não te voltar a ver'", recorda Cristina. Lembra-se de ter ficado com lágrimas nos olhos.

"Eu sabia que o ia voltar a ver. E sabia que ia passar algum tempo com ele, algures, de alguma forma."

Cartas de amor

Matt e Cristina enviaram cartas um ao outro após o seu primeiro encontro. (Foto: Matt Reinecke e Cristina Farina)

Apesar desse sentimento de certeza, Cristina continuava com o coração partido. E sentia-se sozinha. Desejou que as amigas de Itália estivessem por perto para poder falar sobre os seus sentimentos. Em vez disso, tirou um papel da mala e escreveu uma longa carta à sua melhor amiga, falando-lhe de Matt, e do seu romance.

"Estava completamente absorvida por aqueles dois dias que passei com ele", recorda Cristina.

No dia seguinte, a mulher com quem Cristina estava a viver reparou nos seus olhos raiados de sangue e perguntou-lhe o que se passava. Na ausência de mais alguém com quem falar, Cristina confidenciou-lhe.

"Não te preocupes, vais voltar a vê-lo", retribui a anfitriã. "Tens a morada dele?"

Cristina tinha - rabiscado num pedaço de papel - o endereço da faculdade de Matt. Ele ainda estava a viajar pela Europa com os pais e não voltaria para lá durante algum tempo. Mas Cristina escreveu-lhe uma carta na mesma.

E apesar de não ter recebido uma resposta de imediato, Cristina adaptou-se à sua vida em Londres. O sentimento de desgosto desvaneceu-se um pouco e começou a fazer amigos.

"Diverti-me imenso", recorda.

Mas Matt continuava a estar presente na sua mente. Passaram-se semanas e ela não teve notícias dele. Enviou outra carta. Ainda nada.

De certeza que ele já tinha voltado para a escola? Talvez tivesse a morada errada?

"Tentei então descobrir a morada dos pais dele", recorda Cristina. "Sabia que eles estavam hospedados no Claridge's, por isso entrei em contacto com o hotel a pedir a morada. Claro que não me podiam dar a morada dos pais. Mas disseram-me: 'Envie-nos a carta e nós enviamo-la para eles'. E foi isso que aconteceu".

Afinal, Matt não tinha recebido as primeiras cartas de Cristina.

"Eu era um estudante universitário, por isso mudava de apartamento todos os anos", explica ele. "E então eles nunca reencaminhavam o correio."

A ideia de Cristina de escrever para a morada dos pais de Matt revelou-se acertada.

"Finalmente, ele recebeu todas as minhas cartas", conta Cristina.

E, finalmente, quando Cristina regressou a Itália, chegou a resposta de Matt: "Quatro páginas dobradas num pequeno envelope que me deixou muito emocionada e entusiasmada", recorda Cristina.

"Fechei-me no meu quarto e li-as lentamente uma e outra vez".

Mesmo com os endereços corretos definidos, Cristina continuou a ser a força motriz para manterem o contato. Não é que Matt não estivesse interessado - ele pensava em Cristina com frequência, sonhando acordado com aqueles dois dias mágicos em Londres. Mas escrever cartas não era tão natural para ele como era para ela.

Ainda assim, durante os dois anos seguintes, Cristina e Matt mantiveram uma correspondência esporádica. Falaram algumas vezes ao telefone, mas "muito raramente", devido aos elevados custos telefónicos transatlânticos.

E mesmo quando se passaram meses, e depois os anos, sem se verem, Cristina e Matt acreditavam que um dia se voltariam a encontrar, tal como Matt prometera no bilhete que dera a Cristina quando deixou Londres.

"Eu sabia que ia voltar", diz Matt.

"Eu tinha a certeza de que o ia voltar a ver", diz Cristina.

Com o passar do tempo, as cartas tornaram-se mais pormenorizadas. Matt enviava a Cristina os seus trabalhos de sociologia para a faculdade e Cristina adorava isso, pois conseguia ver como funcionava o cérebro de Matt, ter um vislumbre das suas opiniões políticas, da sua perspetiva do mundo.

E embora as primeiras cartas de Cristina fossem "principalmente sobre a vida quotidiana, os amigos, a família, as viagens", com o passar do tempo, "escrevia-lhe sobre os sentimentos, os sonhos".

"As cartas tornaram-se mais importantes à medida que a nossa relação crescia, à medida que nos íamos conhecendo melhor", recorda Matt.

Reencontro em Florença

1986 chegou. Numa carta, Matt disse a Cristina que estava a planear visitar a Europa nesse verão. O seu objetivo era chegar à Grécia, mas - se Cristina e a sua família não se importassem - faria uma paragem em Florença, onde Cristina vivia com os pais.

"Estava super entusiasmada", diz Cristina. "Um pouco nervosa porque ele tinha de conhecer a minha família, mas no geral era a rapariga mais feliz do mundo."

Os pais de Cristina sabiam do seu romance em Londres. Viram a forma como ela reagiu à chegada das cartas de Matt. Ainda estavam um pouco cépticos em relação a tudo aquilo. E quando Matt chegou a casa deles - com roupas amarrotadas da viagem e com o cabelo comprido - ficaram ainda mais cépticos.

"Mas acabaram por começar a gostar dele", diz Cristina. "Ele foi uma boa influência para a minha família - era divertido, fazia as pessoas rirem. Não falava uma palavra de italiano. Mas começou a falar devagar, a aprender devagar, a ouvir os meus pais e o meu irmão, que era uns anos mais novo do que eu."

No final, Matt nunca chegou a ir à Grécia. Em vez disso, passou três meses com Cristina em Itália.

Matt diz que o reencontro foi um "borrão" emocionante e romântico.

"Foi um sonho", diz Cristina. "Foi uma coisa do género de um filme."

No final do verão, Matt regressou aos EUA para terminar a faculdade. Mais tarde nesse ano, Cristina visitou-o na Califórnia.

No verão de 1987, Matt terminou a faculdade e foi diretamente para Itália para ver Cristina. Arranjou um emprego como professor de inglês em Florença, encontrou um apartamento na cidade e acabou por viver lá durante os 18 meses seguintes.

Após anos de longa distância, Matt e Cristina estavam finalmente no mesmo país. Não eram apenas amigos por correspondência, estavam finalmente a namorar.

"Foi nessa altura que decidimos que íamos viver juntos para sempre", diz Matt.

"Eu ainda só tinha 21 anos, era muito nova", diz Cristina. "Mas estava muito convencida de que ele era para mim.

No entanto, o futuro ainda era um pouco incerto. Matt sentia que o seu trabalho de professor era mais um intervalo do que uma carreira permanente. E Cristina tinha adorado a Califórnia quando visitou Matt no ano anterior. Viver lá tornou-se um objetivo para ambos.

Assim, Matt regressou aos EUA no início de 1989 e voltou para a faculdade, obtendo outra licenciatura em sociologia e economia. E em 1990, Cristina seguiu-o para a Califórnia.

Um capítulo na Califórnia

Os pais de Cristina tinham começado a gostar de Matt, mas estavam um pouco preocupados com a mudança da filha para o outro lado do mundo.

"Mas compreenderam que era altura de tentar e ver se as coisas se resolviam", diz Cristina.

Entretanto, os pais de Matt apoiavam-no, mas pertenciam à abastada sociedade californiana e Matt conta que sempre o imaginaram a conhecer uma rapariga num baile de debutantes em São Francisco.

"Os meus pais queriam mais que eu fizesse parte da vida da classe alta de São Francisco e não que fugisse para Itália", diz Matt.

"Nós tínhamos origens diferentes", diz Cristina. "A minha família era uma família italiana normal de classe média."

Apesar das suas diferenças, o tempo que Matt e Cristina passaram juntos na Califórnia foi um ponto de viragem. Arranjaram o seu próprio apartamento e, pela primeira vez, sentiram-se "livres de coisas externas, como pais, família, coisas diferentes".

Podiam ser "apenas Matt e Cristina como casal", como diz Matt.