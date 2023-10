Estes são os 24 melhores lugares para visitar em 2024, segundo a Lonely Planet

Prepare-se para atualizar a sua lista de desejos, a Lonely Planet acaba de revelar os seus principais destinos de viagem para o próximo ano.

O império das publicações de viagens faz 50 anos este ano e a sua lista “Best in Travel 2024” é alargada a cinco categorias: principais países, regiões, cidades, destinos de viagem sustentáveis e locais com melhor relação qualidade/preço.

O país n.º 1 é a Mongólia, escolhida pela Lonely Planet pelos seus "espaços abertos, atividades de aventura e cultura culinária e musical distintas". Este é o país mais escassamente povoado do mundo e o governo da Mongólia está pronto para começar a enchê-lo um pouco. Este ano declarou 2023 a 2025 como os "Anos para Visitar a Mongólia", facilitando as condições de entrada para viajantes internacionais e melhorando as infraestruturas, nomeadamente com um novo aeroporto, com um custo de 650 milhões de dólares.

Outros países que fazem parte das 10 principais escolhas incluem favoritos populares como o México, a Croácia e Santa Lúcia, bem como locais menos visitados como o Benim e o Uzbequistão.

Destinos citadinos

A principal cidade na lista da Lonely Planet é Nairobi, a capital do Quénia, que o gigante das viagens adora pelos seus "ritmos únicos, impressionante variedade de restaurantes de inspiração local e rotação constante de locais de arte e cultura". Adoramos também o Parque Nacional de Nairobi, a uma curta distância de carro da zona central de negócios da cidade, onde se podem ver mais de 400 espécies a vaguear pelas planícies de erva aberta, enquanto os arranha-céus cintilam na linha do horizonte.

Paris, anfitriã dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de verão de 2024, também está na lista, tal como Praga, outra capital europeia que não é estranha às multidões de turistas. O Lonely Planet afirma que o confinamento devido à Covid-19 permitiu à capital checa "carregar no botão de reset" e promover "o turismo lento e as atracções fora do centro da cidade".

Sustentabilidade

A Patagónia, incluindo o parque nacional Torres del Paine, é uma das escolhas da Lonely Planet para 2024. encrier/iStockphoto/Getty Images

O principal destino de viagem sustentável para 2024 é a Espanha, devido aos esforços do país para expandir as energias renováveis, para impulsionar as viagens fora de época e para levar o turismo a destinos emergentes, como a cidade portuária de Valência, aliviando assim as pressões sobre pontos quentes como Barcelona.

A "beleza selvagem" da África do Sul também recebe uma menção honrosa, com o Lonely Planet a recomendar aos visitantes que visitem a "impressionante colheita de pousadas ecológicas" do país, empenhadas em proteger a biodiversidade da Terra. Também adoramos Babanango, o novo grande parque de caça da África do Sul que está a transformar a região de KwaZulu Natal num paraíso de vida selvagem.

Leve para o saldo bancário

A categoria de melhor relação qualidade-preço será de particular interesse para muitos nestes tempos de aperto de carteira. O subestimado Midwest americano é a melhor dica: em cidades como Chicago, Milwaukee e Detroit, "encontrará velhos armazéns transformados em estúdios de arte, novos hotéis de design ecológico e muitos restaurantes com estrelas Michelin", diz o Lonely Planet.

A editora também recomenda a Argélia como um canto pouco explorado do Norte de África. Salientando que fica a três horas de voo ou menos de grande parte da Europa, o Lonely Planet diz que os visitantes encontrarão "sítios romanos bem preservados e belas cidades históricas" e "uma experiência acessível e sem multidões".

Destinos regionais

No que diz respeito às escolhas regionais, a próxima rota de bicicletas Trans Dinarica dos Balcãs Ocidentais é uma das principais escolhas do Lonely Planet. A ser inaugurada no próximo ano, a rota de 3.364 quilómetros atravessa a Eslovénia, Croácia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, Albânia, Macedónia do Norte, Kosovo e Sérvia, passando por cadeias de montanhas e pelo Mar Adriático ao longo do caminho.

Donegal, o condado mais a noroeste da Irlanda, tem a maior linha costeira do país e mais de 100 praias - e há boas hipóteses de um visitante conseguir uma só para si. Segundo o Lonely Planet, "Aqui encontrará as falésias mais altas da Europa e quilómetros de trilhos para caminhadas costeiras intactas."

O Melhor em Viagens 2024 da Lonely Planet

Índia: Um grande país com muito para amar, incluindo o lago Gadisar no Rajastão. Roop_Dey/iStockphoto/Getty Images

Países

Mongólia

Índia

Marrocos

Chile

Benim

México

Uzbequistão

Paquistão

Croácia

Santa Lúcia

A Macedónia é um dos países visitados pela nova rota de ciclismo Trans Dinarica. Ilan Shacham/Moment RF/Getty Images

Regiões

Rota de ciclismo Trans Dinarica dos Balcãs Ocidentais

Ilha Kangaroo, Austrália do Sul

Donegal, Irlanda

País Basco, Espanha

Sul da Tailândia

Costa Swahili, Tanzânia

Montana, EUA

Saalfelden Leogang, Áustria

Cidades

Nairobia, Quénia

Paris, França

Montreal, Canadá

Mostar, Bósnia e Herzegovina

Filadélfia, Pensilvânia

Manaus, Brasil

Jakarta, Indonésia

Praga, República Checa

Izmir, Turquia

Kansas City, Missouri

Sustentável

Espanha

Patagónia, Argentina e Chile

Groenlândia

Trilhos do País de Gales

Caminho Português de Santiago

Palau

Hokkaido, Japão

Equador

Trilhos do Báltico da Estónia, Letónia e Lituânia

Eco-lodges da África do Sul

A Polónia é agradável à vista e ao bolso, diz o Lonely Planet. joe daniel price/Moment RF/Getty Images

Valor

O Midwest, EUA

Polónia

Nicarágua

Danúbio Limes, Bulgária

Normandia, França

Egipto

Ikaria, Grécia

Argélia

Lagos do Sul e Otago Central, Nova Zelândia

Comboios noturnos, Europa