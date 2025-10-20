Tem 101 anos e trabalha seis dias por semana: "Se me reformasse, morreria" - TVI

Tem 101 anos e trabalha seis dias por semana: "Se me reformasse, morreria"

  • TVI
  • Há 2h e 51min
Ann Angeletti (Imagem YouTube - ABC 7)

Ann Angeletti trabalha na joalharia que abriu há mais de seis décadas e parar não é opção.

Já deve ter ouvido a expressão "escolhe um trabalho que gostes, e não terás de trabalhar um único dia da tua vida". Aos 101 anos, Ann Angeletti é a prova viva de que este lema faz sentido. A centenária é joalheira em Nova Jérsia, Estados Unidos, e continua a trabalhar quase todos os dias - "seis" por semana para sermos mais exatos.

"Se me reformasse, morreria", aponta Ann Angeletti, numa entrevista ao canal televisivo ABC 7, justificando assim a sua presença diária na loja que abriu em 1964.

Nos dias em que não está atrás do balcão, Ann vai ao Diamond District, em Nova Iorque. Ou seja, entre a loja e a viagem ao bairro na 47th Street, chega a trabalhar "seis" dias por semana, conta.

Começou a trabalhar cedo. Deixou a escola para ajudar a família na sua mercearia em Brooklyn. Depois, durante a Segunda Guerra Mundial, quando o marido partiu para o campo de batalha, começou a trabalhar num estaleiro naval e, mais tarde, como empregada de mesa.

A loja surgiu na sua vida por acaso. Ia a passar de carro quando viu um espaço para arrendar, ligou ao proprietário e aí nasceu a "Curiosity Jewelers",

"Se não gosta do que faz, então mude", aconselha Ann, acrescentando ainda que há que aproveitar ao máximo cada dia. 

Mas, afinal, qual é o segredo para uma vida tão longa e ativa? "Temos de nos levantar, tomar banho, comer, cuidar de nós", revela.

