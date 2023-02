O suspeito do ataque em Monterey Park de sábado à noite em Monterey Park, perto de Los Angeles, que causou dez mortos e outros tantos feridos.

Segundo a CNN Internacional, Huu Can Tran, de 72 anos, foi encontrado morto dentro de uma carrinha branca, com um ferimento de arma depois de um confronto com a polícia. De acordo com as autoridades, ter-se-à suicidado.

Dez pessoas morreram e dez pessoas ficaram feridas no tiroteio ocorreu por volta das 22:00 de sábado (06:00 de domingo em Lisboa) numa zona onde horas antes centenas de pessoas celebraram o Ano Novo Lunar, quando Can Tran, armado com uma arma semiautomática, abriu fogo sob a multidão.

Em conferência de imprensa, o xerife Robert Luna revelou que sete dos feridos continuam internados no hospital e que as autoridades continuam a trabalhar para identificarem todas as vítimas.

Segundo revelaram três testemunhas à CNN, o suspeito chegou a ser presença regular no estúdio de dança onde aconteceu o tiroteio, tendo mesmo conhecido a ex-mulher nesse local.

Ataque "sem sentido"

Em comunicado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou de "sem sentido" o ataque em Monterey Park, dizendo que ele e a primeira dama, Jill Biden, estão a rezar pelas vítimas.

"Embora ainda haja muito que não sabemos sobre o motivo deste ataque sem sentido, sabemos que muitas famílias estão de luto esta noite ou a rezar para que o seu ente querido recupere dos ferimentos", disse o governante, citado numa nota divulgada pela Casa Branca.

A cidade de Monterey Park, localizada a cerca de 13 quilómetros do leste de Los Angeles, tem perto de 60 mil habitantes e uma grande população asiática.